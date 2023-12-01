Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты

Группа избирателей поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы президента России в 2024 году, сообщает РИА Новости.

«Кто готов поддержать кандидатуру Владимира Владимировича Путина на должность президента России, прошу голосовать. Кто за?» — спросил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

После голосования он объявил, что группа избирателей приняла единогласное решение о выдвижении Путина.

В субботу утром лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил, что действующий глава государства будет баллотироваться не от партии, а соберет подписи.

Путин на прошлой неделе объявил о своем участии в выборах президента. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.