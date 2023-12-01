Владимир Путин ответил на главные вопросы

Разговор со всей Россией

Внимание жителей страны сегодня было приковано к экранам телевизоров и телефонов, мониторам компьютеров и радиоприемникам — крупнейшие телеканалы и радиостанции вели трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина. В этом году ее объединили с традиционной Прямой линией Президента, вопросы на которую мог отправить любой житель России. В таком формате глава государства не общался

с 2021 года — в прошлом году ни пресс-конференцию, ни Прямую линию не проводили. Разговор, что называется, назрел — в рабочий полдень ответам Президента внимали в трудовых коллективах, в транспорте, в магазинах и кафе.

О самом важном

В этот раз общение с жителями регионов и журналистами проходило в студии в Гостином дворе в Москве. Компанию модератору встречи — пресс-секретарю Президента Дмитрию Пескову составили тележурналисты Екатерина Березовская и Павел Зарубин. Как отметили ведущие, к началу эфира от россиян поступило свыше двух миллионов обращений. В топе тем — и специальная военная операция, и «народные» вопросы про ЖКХ, но открыло общение, пожалуй, главное событие последней недели — решение Владимира Путина баллотироваться на должность Президента. «Какие задачи внутри страны и за рубежом для Вас главные?» — в связи с этим поинтересовались ведущие. Ответ Путина не стал откровением. Он не раз говорил о необходимости укрепления суверенитета страны.

Не только в вопросе обороноспособности по «внешнему контуру», но и в безусловном обеспечении прав и свобод граждан, экономическом и технологическом суверенитетах.

Разговор плавно перешел к российской экономике. У нее, по словам Путина, достаточный режим прочности, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. Из поводов для гордости назвал рост ВВП — к концу года ожидается 3,5%, доходов населения (с 1 января МРОТ повысится сразу на 18%) и такого важного социального показателя, как продолжительность жизни. Если в 2021 году она составляла в России 70,06 года, то по итогам 2023 года ожидается 74 года.

«Когда будет мир?»

Шквал вопросов, конечно, касался специальной военной операции. Это было заметно и по количеству присутствующих в зале военкоров, и по прямым включениям с передовой. На вопрос «Когда будет мир?» Президент ответил: «Когда мы достигнем своих целей». А они у России остались такими же, как и почти два года назад: денацификация Украины, демилитаризация и ее нейтральный статус. Отвечая на еще один чувствительный вопрос — будет ли вторая волна мобилизации, Путин сказал однозначно: никакой необходимости в этом нет. «На вчерашний вечер мне доложили: набрано 486 тысяч (добровольцев. — Прим. авт.), и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Полторы тысячи ежедневно по всей стране», — заметил он. В зале журналисты поинтересовались, могут ли рассчитывать добровольцы на те же льготы и меры поддержки, что и контрактники. «Есть определенные недоработки», — признал Путин и заверил, что все будут поставлены в одинаковые условия и получат одинаковую поддержку со стороны государства.

Своеобразной иллюстрацией темы стало видеообращение из блиндажей Донбасса от бойцов штурмовой бригады Министерства обороны России — свой вопрос они задавали под непрекращающиеся звуки артиллерии. «Владимир Владимирович, победа наша уже видна. Даже противник это понимает. Но когда война закончится, предстоит обустраивать тех людей, которые воевали. Вот те же ветераны — люди с колоссальным боевым опытом, пример настоящего патриотизма, они могли бы заниматься воспитанием подрастающего поколения, готовить смену нашей армии», — уверенно заявил воин и предложил создать военно-патриотическую структуру для молодежи. А военкор «Вестей» Николай Долгачев задал вопрос про будущее новых регионов. Как сообщил Президент, ежегодно на их развитие в федеральном бюджете предусмотрено свыше триллиона рублей, значительную помощь им оказывают и «побратимские» регионы России. Тему продолжило включение из Мелитопольского областного онкодиспансера в Запорожье. В больнице остро стоит вопрос с кадрами, поэтому Президента попросили рассмотреть создание специальной федеральной программы по привлечению кадров в медицину и социальную сферу в новые регионы. Решить проблему, возможно, удастся благодаря программе «Земский доктор». Поднять подъемные для врачей Путин предложил до двух миллионов рублей, для фельдшеров — до миллиона.

В тему СВО также были вопросы о выплатах военнослужащим, о фонде «Защитники Отечества», о нехватке на фронте дронов, о помощи волонтеров, о проблеме получения удостоверения ветерана боевых действий у бойцов, заключивших контракт с частными военными компаниями…

О чем спросили из-за рубежа

Традиционно на большую пресс-конференцию лидера государства аккредитуются зарубежные журналисты. В частности, журналист из Турции хотел узнать мнение Путина о роли ООН в урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем и спросил об общих планах Анкары и Москвы по международным вопросам. Дали слово также журналистам информационного агентства «Синьхуа» и американской газеты «Нью-Йорк таймс». Китайского корреспондента интересовало развитие отношений между двумя державами, а американца — возврат арестованных коллег на родину. Были вопросы и от других зарубежных журналистов.

Из мировой повестки прозвучал вопрос о перспективах нормализации отношений с Евросоюзом. Отвечая на него, Путин сказал, что зависит это не только от России: «Мы не портили же эти отношения. Это с нами портили отношения и нас пытались все время задвинуть куда-то на второй, третий план, пренебрегая нашими интересами». Что же касается США, ответил, что и с этой страной Россия готова выстраивать диалог. Однако произойдет это тогда, когда там начнут уважать других людей и другие страны, когда будут искать компромиссы, а не решать вопросы с помощью санкций и боевых действий. В разрезе мировой политики был вопрос и про крайне жесткие критерии допуска российских атлетов на Олимпийские игры 2024 года.

Яйца стали «золотыми»

Пульс страны можно было прочувствовать по вопросам журналистов из регионов. По давнему обычаю большой пресс-конференции для привлечения внимания спикера в ход шли самые разные уловки: яркие наряды и головные уборы, смелые надписи на плакатах, громкие выкрики с мест. Так, корреспондента из Мордовии Владимир Путин приметил по красному костюму и листку бумаги с фразой «Путин, шумбрат». «Шумбрат — это по-мордовски значит «здрастьте», — неожиданно удивил знанием мордовского языка Владимир Владимирович. Однако вместо вопроса девушка пригласила Президента в павильон Мордовии на проходящей сейчас выставке на ВДНХ. Корреспондента из Коми волновал вопрос расселения земляков из районов Крайнего Севера, а коллега с Кубани спросил, когда заработают южные аэропорты.

«Картинки» из студии перемежались с выходом в эфир из самых разных уголков страны. Юные спортсмены из села Солнечная долина в Крыму, например, задавали вопрос на фоне обшарпанного спортзала, в котором не было ремонта сорок лет. Младший сержант медицинского мотострелкового батальона Юлия Береза на фронт ушла вместе с мужем добровольцами. Но так как мобилизовали их не из России, а из ДНР, они не смогли оформить льготы для участников СВО… Реакция на проблему юных крымчан, к слову, была столь стремительной, что уже буквально через час ведущие пресс-конференции объявили о телефонном звонке от желающих отремонтировать спортзал в Крыму.

Насущный вопрос о ценах на яйца, который на днях подняла «Советская Чувашия», не обошел стороной и Прямую линию с Президентом. Жительница Краснодарского края попросила Владимира Путина повлиять на стоимость этого «деликатеса». «У нас яйцо, десяток, — от 180 рублей до 220. Где и когда были такие цены? Куриная грудка была 165 рублей за килограмм, на сегодняшний день — 350. Крылышки были 165, на сегодня — 250. Владимир Владимирович, пожалейте пенсионеров, мы же не получаем миллионами пенсию. Наведите порядок, не к кому обратиться», — пожаловалась Ирина Акопова. Взлетевшую цену спикер объяснил увеличением спроса на яйца и тем, что вовремя в должном объеме не был открыт на них импорт… Ожидается, что продукт будут поставлять из Турции, из Белоруссии.

С такой же болью обратился пенсионер Владимир Леонтьев из Новосибирска — прибавка к пенсии не поспевает за ростом тарифов на ЖКХ. Затронули также тему нехватки узких специалистов в больницах (к ним не попасть даже в крупных городах), говорили о сложностях с транспортным сообщением у жителей отдаленных регионов с «большой землей», о строительстве кардиоцентров в регионах. На все вопросы глава государства дал исчерпывающие ответы. Не останутся без внимания и все остальные обращения — их возьмут в работу активисты ОНФ.

КСТАТИ

Четыре часа четыре минуты длилось общение Владимира Путина с журналистами и жителями. За это время Владимир Путин успел ответить на почти 70 вопросов: 26 вопросов задали люди в формате прямой линии, а 33 — журналисты в рамках большой пресс-конференции.

Что еще сказал Путин

О росте цен на отечественные автомобили

— «АвтоВАЗ» справляется с объемами производства машин, но чем больше будет, тем меньше будет цена. Подорожание на 40% — это, конечно, много. Нужно создавать собственные платформы и их развивать. У нас это делают. Это требует времени. Бывает, что добывают импортные компоненты, но по другой цене. Важно создавать свои компоненты — мы слишком доверились западным партнерам в этом вопросе. И Минпромторг, и производители работают над этим вопросом, уверен, что они добьются результата. А те, кто думал или думает, что у нас все рухнет, они, думаю, разочарованы — у нас ничего не рухнуло.

О проезде по трассе Москва— Казань за 6 тысяч рублей

— Честно говоря, не знаю, откуда возникла цифра в 6 тысяч. Я знаю, что оплата должна быть около 4,5 тысячи рублей. Я проверю, я обещаю. В целом платные дороги могут быть платными, когда есть альтернативные, это по закону. Так что есть выбор, хотя там есть свои сложности. Дорогу Москва — Казань проверю.

О запрете на аборты

— Запреты разве есть? Почему говорят о какой-то вакханалии запретов? Их же нет. Что касается всяких запретов, то я в связи с этим вспомнил об антиалкогольной кампании. Мы помним, к чему это привело, суррогатов и отравлений стало больше. Мне известна позиция церкви, и другой позиции у нее и быть не может, церковь борется за жизнь каждого человека.

Государство заинтересовано в том, чтобы эта проблема решалась так, чтобы женщина делала выбор в пользу сохранения жизни ребенка… Надо приводить в порядок женские консультации. Надо думать, как и какими темпами приводить в порядок родильные отделения региональных больниц и поликлиники. И нужно думать о том, как и дальше строить работу по поддержке семей с детьми.

О проблеме трудовых мигрантов

— Важно, чтобы они соблюдали наши законы, и за этим нужно следить. И нужно создавать им нормальные условия. Им нужен специальный орган, который бы смотрел на их проблемы в комплексе и своевременно бы находил решения. Но прежде всего нужно руководствоваться интересами граждан Российской Федерации.

О том, что бы сказал Путин себе самому образца 2000 года

— Я бы сказал: «Верной дорогой идете, товарищи». Предупредил бы от избыточной наивности и доверчивости в отношении наших так называемых партнеров. И посоветовал верить в российский народ. В вере в российский народ — залог успеха России.