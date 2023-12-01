Студенты в фокусе инвесторов

Наукоемкая среда, сплоченное сообщество студентов и преподавателей, доступ к инновационной инфраструктуре — все это делает вузы идеальной площадкой для начала технологического бизнеса. В Чебоксарах подвели итоги трехмесячной работы акселерационной программы ЧГУ имени И.Н. Ульянова «Стартап.Начало».

В этом году в ней приняли участие 65 проектных команд из 465 студентов университета. С ними работали шесть наставников-преподавателей вуза, 20 экспертов от индустриальных партнеров, бизнес-сообщества и органов власти, пять высококвалифицированных спикеров. Для предприимчивых студентов было организовано 32 мероприятия. К примеру, дизайн-спринты по генерации идей и командообразованию, лекции по продуктовым тематикам и промежуточная защита проектов.

Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов, выступая перед студентами, отметил, что от таких программ выигрывают все — студенты, республика, страна. «Главная ценность акселерационной программы — заявить о себе и проработать проекты с экспертами. Куда важнее стипендий и грантов — прокачать предпринимательские и профессиональные компетенции. Лучшие команды и их проекты — уже в фокусе инвесторов», — также подчеркнул министр.

В тройке лучших проектов — «Строительство пруда для выращивания рыбы и производство геотекстильных мешков», «Разработка виртуального голосового ассистента врача с функционалом формирования электронной документации на основе технологии «speech to text» Привет, Лука» и «Разработка автоматизированной фрезерной системы по раскрою листового материала».

Поздравляя победителей и участников программы, ректор университета Андрей Александров обратил внимание на то, что стоит за полученными положительными результатами. «Да, вы это сделали, — сказал ректор. — Но результата не бывает без пота. Если ты не трудился упорно, не напрягся, то вряд ли результат будет большим, серьезным. За каждым проектом часы, дни, месяцы напряженной работы».

СПРАВКА «СЧ»

Акселерационная программа «Стартап.Начало» — часть федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», который стартовал в 2022 году. Проект курирует Министерство науки и высшего образования РФ.