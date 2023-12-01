Зимние каникулы с «Пушкинской картой»

Проверьте баланс и купите билет

В Минкультуры Чувашии рекомендуют школьникам и студентам потратить средства «Пушкинской карты» до 15 декабря. Если сумму не использовать до конца этого года, она «сгорит».

«Пушкинскую карту», напомним, выдают детям и молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. Ежегодно на ее счет зачисляется пять тысяч рублей, потратить которые можно только на культурный досуг: походы в театры и кино, выставки, концерты и другие мероприятия. Так что если на балансе карты еще есть деньги, нужно поторопиться ими распорядиться. Например, можно заранее купить билеты на новогодние мероприятия, запланированные после 1 января 2024 года. Возможно, на зимних каникулах предстоит поездка с классом или вы пойдете всей семьей в кино на премьеру — тогда билет по «Пушкинской карте» стоит приобрести уже сейчас.

В Минкультуры республики отмечают, что Чувашия лидирует в стране по охвату детей и молодежи этой программой — «Пушкинская карта» есть у 93% молодых жителей региона. За несколько лет благодаря ей учреждения культуры Чувашии посетили 713 тысяч человек. Театры и другие площадки проводят множество интересных мероприятий: экскурсии по закулисью, мастер-классы от артистов, обсуждение спектаклей, фестивали, специальные показы и акции.

Так, Чувашский государственный театр юного зрителя имени М. Сеспеля предлагает проект «ТЮЗ + Муз» — посетители одним билетом могут просмотреть спектакль и посетить один из музеев Чебоксар. Нравится молодым ценителям прекрасного и программа «Выходные в столице» — после концерта в Чувашской государственной филармонии ребята отправляются на обзорную экскурсию по Чебоксарам.