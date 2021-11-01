Как музеи подстраиваются под современные тренды?

Главная «фишка» — эмоции

Чуть более месяца осталось до конца года, а значит, тем, кто еще не успел воспользоваться «Пушкинской картой», стоит поторопиться, чтобы полностью использовать начисленную государством сумму. С того времени, как был запущен проект, десятки тысяч молодых жителей республики посетили различные мероприятия. По данным Минкультуры Чувашии, с 1 сентября музеями, театрами и другими учреждениями культуры продано свыше 31 тыс. билетов на сумму 11 млн рублей. Массово молодежь потянулась на спектакли и концерты, менее востребованными оказались музеи. Однако и им сегодня есть чем привлечь жаждущих духовно обогатиться в свои выставочные залы и галереи.

Интерес со стороны молодых людей к музеям есть, утверждают в учреждениях культуры. Не случайно первый билет, который был приобретен по «Пушкинской карте», — не на концерт или спектакль, а в Чувашский национальный музей. Другое дело, что современные музеи должны сегодня идти в ногу со временем, воплощать смелые идеи, уметь подавать их, использовать интерактивные и цифровые технологии, становиться доступнее для зрителей. Удается ли следовать современным тенденциям нашим музеям?

Как рассказала в своем недавнем интервью на ГТРК «Чувашия» руководитель Минкультуры Чувашии Светлана Каликова, музеи республики развиваются очень активно. Так, всегда в тренде современных веяний Чувашский национальный музей, отметивший в этом году вековой юбилей. Сегодня он и его обособленные структурные подразделения (Музей чувашской вышивки, Музей имени В.И. Чапаева, Музей Михаила Сеспеля и ряд других «филиалов») востребованы жителями и гостями республики, учеными и исследователями.

По словам директора Ирины Меньшиковой, музей — почти ровесник чувашской государственности, за сто лет со дня основания ему удалось стать одним из крупнейших хранилищ народного наследия и собрать в своих фондах более 212 тыс. предметов.

Напомним Проект «Пушкинская карта» направлен на то, чтобы повысить культурное образование молодежи. Благодаря карте, на которую государство начисляет определенную сумму (в этом году — 3 тыс. рублей, а в следующем — 5 тыс. рублей), молодые люди от 14 до 22 лет имеют право бесплатно посещать культурные мероприятия по всей стране. Это могут быть походы на экскурсию в музей, на концерт, в театр. Главное — выделенную в этом году сумму нужно потратить до 31 декабря, иначе она сгорит.

«Жизнь не стоит на месте, мир сегодня стремительно развивается, и в информационной нише музеям становится достаточно сложно удерживать свою планку, — поделилась заботами с корреспондентом «СЧ» Ирина Петровна. — А потому мы ищем новые подходы для привлечения посетителей. И если раньше представляли свою богатейшую коллекцию через традиционные экскурсии, то сейчас все чаще используем интерактивные формы — мастер-классы, театрализованные экскурсии, исторические квесты и тематические занятия».

Такие мероприятия, по словам руководителя Национального музея, и привлекают молодежь. Как известно, учреждение активно работает по «Пушкинской карте» и в рамках проекта предлагает свыше полусотни различных мероприятий. Например, среди старшеклассников и студентов популярна познавательно-развлекательная программа «Русская вечерка «Иван да Марья», которая знакомит участников со старинными народными традициями молодежных посиделок осенью и зимой. Юноши и девушки пробуют себя в народных ремеслах, примеряют национальные костюмы, участвуют в старинных играх и забавах. По сути, молодые люди становятся не просто зрителями, а участниками событий давно минувших дней.

«На фоне того, что сегодня увидеть и посмотреть что-то интересное можно везде, достаточно нажатия курсора, очень ценным становится именно эмоциональное восприятие, — отметила Ирина Меньшикова. — Так, из-за ковидных ограничений мы много мероприятий проводили в онлайн-формате. Это очень здорово, но вот эмоциональная составляющая тут теряется. Взять нашу чувашскую вышивку: фотографий в интернете уйма, но когда мы приходим в музей и видим вышитую ткань близко, каждый стежок, цвет, то это совершенно другие впечатления. Музеи несут подлинные свидетельства времени, и это, говоря молодежным языком, наша «фишка». Поэтому, все-таки оставаясь в своей нише, мы делаем упор на эмоциональное взаимодействие с посетителями и стараемся, чтобы они сами участвовали в наших делах».

Активно работает с детьми, школьниками и студентами, по словам Светланы Каликовой, и Чувашский государственный художественный музей, в собрании которого более 30 тыс. произведений живописи, иконописи, графики, фотографии, скульптуры, декоративно-прикладного и народного искусства. Молодым людям, впрочем, как и более возрастной аудитории, учреждение предлагает тематические экскурсии, лекционные курсы и мастер-классы, посвященные чувашскому, русскому и зарубежному искусству, а также творческие встречи с известными художниками и кинопоказы.

Толчком для новых идей нередко являются внешние преобразования. Например, в отремонтированном Музее В.И. Чапаева в Чебоксарах сейчас идет работа над созданием новой экспозиции. Если все удастся, обновленный музей распахнет двери к 135-летию со дня рождения героя Гражданской войны в феврале 2022 года.

Вот и в Музее космонавтики готовятся к масштабной «перезагрузке». Справедливости ради стоит заметить, что недостатка в посетителях, особенно молодых, учреждение никогда не испытывало — школьники готовы посещать этот музей снова и снова. Например, модным стало проводить здесь «живые уроки». Во время таких «космических путешествий» можно узнать не только об освоении космоса и о нашем легендарном земляке — космонавте Андрияне Николаеве, но и о строении Солнечной системы, астрономических объектах и открытиях, пройтись не только по экспозиционным залам, но и побывать внутри купола цифрового планетария.

А в скором будущем, как сообщил «СЧ» директор мемориального комплекса летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева Александр Тукмаков, музей прирастет еще и четырехэтажным зданием с настоящей обсерваторией, профессиональными телескопами и интерактивным кафе. Словом, это будет уже не просто музей, а центр аэрокосмического образования.

«Наша цель — расширить содержательную часть музея, добавив к нему образовательные функции: по астрономии и астрофизике и инженерно-техническим дисциплинам. Будем тесно работать с Минобразования и Минэкономразвития Чувашии по развитию в Шоршелах образовательного и сельского туризма», — поделился планами Александр Николаевич. Проект преобразования музея, по его словам, разработан еще в 2015 году, но сейчас он пересматривается совместно с региональным Минстроем и Службой единого заказчика с учетом новых норм. Творческая группа архитекторов и дизайнеров обещает сделать обсерваторию еще более интересной, чем планировалось вначале. До Нового года проект должны доработать, затем начнется подготовка к реконструкции.

КСТАТИ По данным Минкультуры Чувашии, если вначале к проекту «Пушкинская карта» подключились 12 учреждений культуры Чувашии, то сейчас их 19: к республиканским присоединились муниципальные организации, музеи, частные театры. Абсолютным лидером по продаже «льготных» билетов является Русский драмтеатр. На втором месте — Театр оперы и балета, замыкают тройку коллективы филармонии. Среди музеев лидирует Чувашский национальный музей и его филиалы.

Обновляются музеи и в глубинке. «Мы не останавливаемся только на республиканских учреждениях, — подчеркнула Светлана Каликова. — Не меньшее внимание уделяется и развитию музеев в районах и малых городах. Многие из них находятся в зданиях, которые являются объектами культурного наследия, и поэтому наши усилия сегодня направлены на то, чтобы не только обновить в них выставочные площадки, но и восстановить их историческую особенность. Следующий этап — наполнение этих музеев новыми экспозициями. Тут как раз и пригодятся интерактивные технологии, чтобы сделать музеи востребованными и интересными не только для людей зрелого возраста, но и для молодежи».

Новое дыхание получит Дом-музей Н.И. Лобачевского в Козловке, где сейчас продолжается реставрация. Здание музея является объектом культурного наследия федерального значения, ведь это дом, который именитый математик строил по собственному проекту. После реконструкции тут планируется создание экспозиции под названием «Человек, сломавший пространство». Преобразования ждут и Историко-краеведческий музей в Цивильске. У руководства учреждения есть задумка связать единым пешим маршрутом музей, женский Тихвинский монастырь и две действующие церкви, а по пути открыть трапезную.

Между тем, новыми выставками после реставрации уже готов похвастаться краеведческий музей Мариинско-Посадского района, где взрослых и юных посетителей не только познакомят с крестьянским бытом 19 века, но и напоят душистым травяным чаем. А поучаствовать в церемонии китайского чаепития, послушать арии из пекинской оперы и поучиться «китайской грамоте» предложат в Музее «Бичурин и современность». Не заскучает молодежь и в уникальном Ибресинском этнографическом музее под открытым небом, где на территории площадью почти в полтора гектара хранятся более 44 тыс. экспонатов — предметы быта, ремесленные принадлежности, коллекция старинной утвари, одежды, лаптей, корзин и многое другое.

Сегодня музеи, по мнению министра культуры Светланы Каликовой, становятся не только сокровищницей чувашской культуры, но и средством ее развития, продвижения. Активно используя современные тренды, они бережно чтут свои традиции. Яркий пример тому — открытая недавно Школа чувашской вышивки. Ведь это тоже своеобразный интерактив, благодаря которому искусство становится ближе и доступнее обывателю.

По словам Светланы Анатольевны, много мероприятий как в республиканских, так и в муниципальных музеях запланировано провести и в честь Дня чувашской вышивки, который республика отметит в ближайшую пятницу, 26 ноября. Большим событием станет презентация вышитой карты Чувашии, в последующем это уникальное полотно, как и Сурбан Перле (шестиметровое полотно, вышитое чувашскими мастерицами в прошлом году), станет музейным экспонатом. Присутствие на этих мероприятиях молодых людей, по мнению министра, только вдохновит хранителей культурного наследия на новые идеи. А может быть, интернет-поколение и само подскажет какие-то неожиданные и любопытные проекты? Учреждения культуры, заинтересованные в молодой публике, готовы их поддержать.