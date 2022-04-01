С «Пушкинской картой» — в театр, на выставку, на новый фильм

Еще и года не прошло с тех пор, как в нашей стране появилась «Пушкинская карта». За короткий, в общем-то, срок новый проект стал для школьников и студентов своим и привычным. На спектакли, выставки, концерты, а также на отечественные фильмы («наше» кино, напомним, в проект добавили с нынешнего февраля) за это время сходили миллионы юных россиян и тысячи их сверстников из Чувашии. Наша республика стала одним из самых активных участников молодежной культурной программы.

«Начиная с 1 сентября 2021 года все театрально-концертные учреждения включились в проект «Пушкинская карта», — рассказала в интервью «Советской Чувашии» министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова. — Несмотря на определенные сложности на первых порах (выборка мероприятий, технические процессы подключения к цифровым ресурсам, установка так называемых «белых» терминалов) он был запущен достаточно успешно. Мы смогли охватить этой программой более 90% молодежи. И в этом, конечно, помогла поддержка Главы Чувашии, Министерства образования и молодежной политики, муниципальных управлений образования. Благодаря такому взаимодействию учреждениям культуры, творческим коллективам удалось сделать этот проект действительно интересным и полезным для молодежи.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «В 2021 году Чувашия активно включилась в реализацию президентской инициативы — программы «Пушкинская карта». Отрадно, что такой возможностью воспользовалось максимальное количество школьников и тем самым мы стали вторыми в России по этому показателю, и седьмыми — по числу проданных билетов». (Из отчета о деятельности Кабинета министров Чувашии за 2021 год)

«Пушкинская карта» оказалась полезной как ученикам, так и учителям — исторические события и произведения классиков, которые ребята проходят по школьной программе, можно «закрепить» культпоходом на фильм, спектакль, выставку. А сами учреждения культуры с появлением «Пушкинской карты» смогли не только расширить молодежную аудиторию, но и пополнить свой бюджет и, наконец, творчески выстроить работу в проектных реалиях. «Пушкинская карта» заставила учреждения по-новому посмотреть на свои возможности, оперативно пересмотреть программу, — отмечает Светлана Каликова. — В рамках «Пушкинской карты» создаются увлекательные программы, проводятся мастер-классы в музеях и библиотеках. При Русском драмтеатре открылась театральная гостиная, где можно пообщаться с артистами, режиссерами. Подобный проект запустили в Театре оперы и балета, где тоже проходят интерактивные встречи. Такое «погружение» в среду позволяет ребятам по-новому посмотреть на само произведение, увидеть новые грани».

К сожалению, отмечает руководитель Минкультуры, на селе еще далеко не все учреждения культуры подключились к «Пушкинской карте».

«Казалось бы, все есть — оборудование, возможности. Но не хватает активности, — считает Каликова. — А нужно использовать этот ресурс, чтобы поддерживать свои учреждения культуры на должном уровне, чтобы коллективу было интересно и комфортно работать».

Поддержим и молодежь, и кино

Выступая в апреле в Госдуме России с отчетом о деятельности правительства страны, премьер-министр Михаил Мишустин рассказал и о ходе реализации проекта «Пушкинская карта» для молодых людей в возрасте 14-22 лет.

«Россия обладает огромным культурным наследием, которым нужно гордиться, — отметил он. — Особенно важно это для нашей молодежи. Вот почему по инициативе Президента страны с 1 сентября прошлого года был запущен замечательный проект «Пушкинская карта». Ее уже оформили свыше четырех с половиной миллионов ребят. Более 5 тысяч культурных учреждений присоединились к программе «Пушкинская карта», а афиша событий выросла втрое. Во многом благодаря интересу молодой аудитории, в том числе в регионах, покупки билетов на такие мероприятия растут, и только за март они составили один миллиард рублей».

Михаил Мишустин также напомнил, что с 1 февраля этого года две тысячи рублей из номинала «Пушкинской карты» можно использовать для покупки билетов на отечественные фильмы, которые созданы при поддержке государства. «Таким образом мы поддерживаем не только молодых людей, но и наш кинематограф», — подчеркнул премьер-министр.

Есть тридцать тысяч!

В прошлом году в Русском драматическом театре Чебоксар появилась замечательная традиция — награждать «юбилейных» зрителей, пришедших на спектакли по «Пушкинской карте».

Первым обладателем «театральных наград» (среди которых была футболка с логотипом Русдрамы и красочный буклет) стала студентка ЧГУ Ольга Тестова. Призы как тысячному зрителю-«пушкинцу» ей вручили 23 сентября. А дальше по нарастающей пошел отсчет — пять тысяч зрителей, семь, десять, пятнадцать тысяч….

7 апреля в театре чествовали 29-тысячного зрителя, десятиклассницу чебоксарской гимназии № 5 Полину Ануфриеву. «Об акции Русдрамы я знала, но не могла подумать, что смогу стать обладателем счастливого билета», — призналась Полина. А буквально через неделю, 15 апреля, перед премьерой спектакля «Две шутки Чехова», награды получил 30-тысячный обладатель билета, приобретенного по «Пушкинской карте». Им стал ученик 10-го класса чебоксарской школы № 8 Кирилл Симаков. Как сообщают на сайте театра, по традиции очередному счастливчику был вручен набор фирменного «мерча» и пауэрбанк (устройство для подзарядки мобильного телефона, — Прим. ред.) с пожеланиями всегда оставаться на связи и быть в курсе новостей Русского драматического театра.

А можно еще и книги добавить?

Чебоксарские школьники и студенты делятся впечатлениями о проекте «Пушкинская карта»

ДИАНА РЫЖОВА, 20 лет, студентка второго курса факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова:

«О «Пушкинской карте» я узнала в прошлом году, и спустя некоторое время все-таки решила ее оформить. В том году сходила на пьесу «Темные аллеи», мне она безумно понравилась, и я, вдохновившись новым проектом, стала покупать билеты один за другим. Очень люблю музеи и часто хожу туда с родителями. Не забываю и про кино, его я тоже очень люблю. Не так давно посмотрела по «Пушкинской карте» фильм «Мистер Нокаут» — его увлекательный сюжет основан на биографии советского боксера Валерия Попенченко. Я считаю, «Пушкинская карта» дает молодым людям замечательную возможность культурно развиваться».

АННА ПОЛЯРНАЯ, 19 лет, студентка второго курса юридического факультета ЧГУ имени И.Н. Ульянова:

«Я очень люблю театр и кино, но на все это уходит достаточно много денег. Для студента, сами понимаете, это вопрос немаловажный. Однако с появлением проекта «Пушкинская карта» приобщаться к культуре стало гораздо проще. В феврале, например, я посетила чебоксарский Камерный театр, ходила туда по совету друзей. Мне понравилось, советую всем посетить это место. Также посетила театр Станиславского, посмотрела спектакль «Папа птиц», тоже остались хорошие впечатления. Сейчас в основном хожу в кино, выбор неплохой, есть что посмотреть из отечественных фильмов. Очень здорово, что появился такой проект. Это одна из лучших вещей, которую государство могло для нас сделать. А еще было бы очень хорошо, если бы проект расширили, и по «Пушкинской карте» можно было бы покупать книги в книжных магазинах».

ДАРЬЯ ГЕРАСИМОВА, 17 лет, ученица 10-го класса чебоксарской гимназии № 46:

«Чаще всего с «Пушкинской картой» я хожу в Чувашский государственный художественный музей и Литературный музей имени К.В. Иванова на различные тематические выставки и экскурсии — такие, например, как «Путешествие в мир чувашской литературы», «Древние обитатели чувашского края по данным археологии и палеонтологии». «Пушкинская карта» мне нравится еще и потому, что с ней не нужно беспокоиться о том, сколько денег осталось на твоем счету. Оплата проходит быстро, и на почту присылается чек — это очень удобная система».

АНАСТАСИЯ ПАВЛОВА, 19 лет, студентка факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова:

«Я невероятно радуюсь тому, что у меня есть «Пушкинская карта». Конечно, и до нее я часто ходила в музеи и театры, но сейчас появилась возможность посещать культурные мероприятия абсолютно бесплатно. Больше всего мне нравится изобразительное искусство, поэтому я часто хожу в Центр современного искусства города Чебоксары. Из последнего — я сходила на мастер-класс «Объемные картины. Текстурная паста» и на выставку Алены Бамбуриной «Погружение». Очень интересная выставка, она и сейчас работает, всем рекомендую к посещению».

ВАДИМ АЛЕКСЕЕВ, ученик 6-го класса чебоксарской школы № 55:

«Про «Пушкинскую карту» узнал в школе, от учителей. Мы с классом часто ходим на выставки, в музеи, а с появлением карты стали ходить еще чаще. У нас есть продленка в школе, бывает, что посещаем выставки как раз в эти часы. Также всем классом ходим по «Пушкинской карте» на фильмы, спектакли. В марте, например, ходили в Чувашский театр юного зрителя имени М. Сеспеля на спектакль «Метель», было интересно. Еще мне очень запомнилась экскурсия «Природа и человек» в Чувашском национальном музее. Вот это было действительно здорово — можно было увидеть «макеты» животных в натуральную величину, услышать рассказ о Красной Книге Чувашии. Было очень интересно, а потом мы в классе еще и сочинение об этом дне писали. Конечно, это все очень классно придумали. Мои родители рады, что я не только за компьютером сижу, но и в музеи хожу. Да и мне самому нравится! Надеюсь, что проект «Пушкинская карта» останется надолго!»

Спрашивали Кристина Христофорова и Дарья Федорова