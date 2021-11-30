В Русском драмтеатре вручили подарки десятитысячному «пушкинцу»

Карта, футболка, альбом…

Наступил декабрь, а значит, вышел на финишную прямую эксперимент этого года по использованию «Пушкинской карты». За неполные четыре месяца молодые люди от 14 до 22 лет могли потратить 3000 рублей на посещение спектаклей, концертов, экскурсий, мастер-классов и других культурных мероприятий. Итоги еще не подведены, но уже сейчас видно, что программа пользуется у молодежи большой популярностью.

Например, в Русском драматическом театре 30 ноября поздравляли обладателя десятитысячного билета, приобретенного по карте. Им оказался ученик чебоксарской школы № 24 Максим Павлов. Как заметила министр культуры Чувашии Светлана Каликова, которая специально приехала наградить «юбиляра», театр приложил все усилия, чтобы у молодежи Чувашии была возможность познакомиться с великим наследием отечественной и мировой культуры. В его репертуаре постановки по произведениям Николая Гоголя, Федора Достоевского, Александра Островского, Федора Абрамова, и видно, что здесь с особым вниманием относятся к молодому зрителю.

Десятитысячному «пушкинцу» (так в учреждениях культуры ласково называют владельцев карт) театр преподнес полный набор фирменного «мерча» (бейсболку, футболку и ветровку со своим логотипом) и пауэр-банк — чтобы всегда был на связи и чувствовал себя частью большой театральной семьи. А из рук министра Максим получил роскошный альбом с шедеврами Чувашского государственного художественного музея.

Благодаря «Пушкинской карте» многие из ребят впервые попадают в театры и музеи, но для Максима это скорее обычная практика. Музыкант, победитель городских и республиканских конкурсов, он регулярно ходит на концерты и считает себя заядлым театралом.

В пятерке лидеров по количеству проданных по «Пушкинской карте» билетов в основном театры и концертные учреждения — Русский драматический, оперный, ансамбль песни и пляски, Чувашский драм, не такие зрелищные музейные мероприятия пока для молодежи менее привлекательны. Однако понятно, что формирование глубокого, вдумчивого зрителя началось и движется полным ходом.

КСТАТИ