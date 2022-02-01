Музей в соседней хрущевке

На сайте Культура.РФ в каталоге мест, куда доступен вход по Пушкинской карте, можно заметить фотографию балкона обычного панельного дома в Чебоксарах. Но на нем — бело-зеленая вывеска с портретом, указывающая, что здесь расположен мемориальный музей чувашского художника Моисея Спиридонова.

…Практически все в этой трехкомнатной квартире сохранилось еще с тех времен, когда здесь жил художник. Лампы, дисковый телефон при входе, большой старый телевизор — все это в рабочем состоянии. По телефону иногда даже звонят. Больше того, по словам заведующей музеем Марии Готлиб, некоторые здешние растения были посажены еще прежним хозяином.

В зале, где раньше находилась мастерская Моисея Спиридоновича, по стенам развешаны картины и зарисовки, в витринах — его дневниковые записи и письма. Они регулярно обновляются — чтобы полнее показать жизнь автора. Здесь в уютной «квартирной» обстановке в свободное от экскурсий время проходят лекции по типографике, этнографии и другим направлениям, которые увлекали художника.

У окна стоит современный плазменный телевизор — на нем показывают презентации и фильмы во время собравшегося в музее киноклуба, где можно посмотреть и обсудить старое кино. Здесь проходят занятия по вышивке и кружок текстильной куклы, куда приходят как дети с родителями, так и взрослые люди. А бабушки иной раз настолько увлекаются созданием кукол, что пролетает не один час.

В других двух комнатах с зашторенными окнами (чтобы не выцветали предметы обстановки) — этнографическая экспозиция и спальня с рабочим столом, сохранившаяся такой, какой была и при жизни художника. Здесь собраны вещи, которыми он пользовался. На стенах — портреты близких ему людей, зарисовки орнаментов.

Мария Готлиб призналась — ей хочется, чтобы музей был тем местом, куда смогут приходить дети из соседних домов позаниматься после школы. «Чем хорошо это место — люди здесь всегда занимались научной и исследовательской работой в тишине», — говорит она. И действительно: сама атмосфера, окружение — почти библиотечное — настраивают на хороший лад.

Как музею уже больше трех десятилетий «живется» в спальном районе, какие есть сложности? По словам Марии, некоторые трудности все же есть — когда собирается киноклуб, соседи иногда приходят и просят сделать потише. В остальное время здесь в общем-то тихо, да и экскурсии обычно проходят днем, когда все на работе. Еще кое-где есть проблемы с состоянием стен из-за коммунальной аварии — прорвало трубу с горячей водой. Но в этом году их должны устранить.

…Музей постоянно развивается, используя все возможности. Так, он участвовал в конкурсе на грант с проектом «Квартира Моисея: легенды округи». Однако у него были очень сильные соперники, из-за чего выиграть на этот раз не удалось.

Основная «специализация» музея, говорит Мария, — изучение культурной жизни Чебоксар 60-70-х годов на основе эгодокументов (дневников, воспоминаний, писем) и живых воспоминаний в виде интервью, популяризация Моисея Спиридонова как основоположника профессионального изоискусства среди детей и молодежи. А еще — «музей в хрущевке» должен стать значимым культурным местом для тех, кто живет рядом. И с этим он справляется.

Константин Арсентьев

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