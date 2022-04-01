Встречаем май с «Пушкинской картой»

Выставки, спектакли, концерты — целая череда ярких культурных событий ждет жителей республики в предстоящие праздники и выходные. Кроме того, с 1 по 10 мая Минкультуры России проводит масштабную всероссийскую кампанию: «10 идей, как провести майские праздники вместе с «Пушкинской картой». Присоединится к ней и Чувашия.

Учреждения культуры республики подготовили большой выбор для молодых зрителей, причем их ждут не десять, а десятки тематических и патриотических мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда и Дню Победы. Один только Чувашский национальный музей подготовил до 90 разных предложений.

Зовет молодежь на увлекательные экскурсии и Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева в Шоршелах, обещая космическое путешествие в планетарии. 4 и 5 мая детско-юношеская библиотека на проспекте Ивана Яковлева в Чебоксарах приглашает школьников и студентов на интеллектуальную игру «Великие реформы Петра».

Также в библиотеках будут организованы квесты, интерактивные программы и викторины, посвященные историческим событиям, различные мастер-классы.

5 мая в Чувашском государственном театре кукол покажут спектакль «Хранители», а в Русском драмтеатре представят литературно-музыкальную композицию «Этих дней не смолкнет слава».

В театре оперы и балета в тот же день состоится концерт «Опера поет джаз». В программу войдут жемчужины джазового репертуара: фрагменты из оперы Джорджа Гершвина, а также композиции из репертуара Элвиса Пресли, Чарли Чаплина, Мэрилин Монро.

Запланированы и кинопоказы, в том числе военного кино. Подробнее о том, куда еще можно будет сходить по «Пушкинской карте» в мае, читайте в следующем выпуске нашей газеты.