В Чебоксарах прошел IV Международный фестиваль «Созвездие земляков»

Чувашское сердце России

Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан даст по два концерта в Шанхае и Шэньчжэне вместе со знаменитым пианистом Денисом Мацуевым в качестве солиста… Казалось бы, совсем недавно артист группы виолончелей Виктор Иванов собирался на гастроли в Китай, и вот он уже на сцене Чувашской государственной филармонии. В минувший вторник здесь завершился IV Международный фестиваль «Созвездие земляков».

Программа получилась нестандартной во всех отношениях. Начиная с репертуара, в который наряду с инструментальными произведениями малых форм, чувашскими песнями и хитами советской эстрады вошли масштабные концерты Петра Чайковского, Вольфганга Амадея Моцарта и Яна Сибелиуса, и заканчивая географией. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск… С одной стороны, перед нами развернулась карта России, по просторам которой разлетелись талантливые выходцы из Чувашии, а с другой — самой республики с целой россыпью городов и деревень, где они родились. Так, например, кроме чебоксарцев в фестивале приняли участие уроженцы Новочебоксарска и Мариинского Посада, сел Чебаково и Мишуково Ядринского и Порецкого округов.

Скрипачка Ольга Кузьмина и трубач Сергей Шиверов, певцы Наталья Мокеева и Михаил Наумов служат в ведущих музыкальных коллективах страны, от Большого театра до Урал Оперы. Но получить приглашение от художественного руководителя и дирижера Чувашской академической симфонической капеллы Мориса и Натальи Яклашкиных, по чьей инициативе проект обрел жизнь, по-прежнему огромная честь. Ведь «Созвездие земляков» — это не просто очередная возможность услышать в свой адрес овации и блеснуть мастерством, но и повод приехать домой, навестить близких, друзей и, конечно же, учителей. Многие из них были на фестивале, причем как в зале, так и на сцене. Преподаватели Чебоксарского музыкального училища имени Ф.П. Павлова и Максимовской школы Анжелика Сидорова и Элла Леонтьева не только готовят студентов к поступлению в лучшие консерватории России (флейтисты Тимур Нардинов, Федор Волков и гобоист Михаил Прокопьев — яркие тому примеры), но и сами играют в капелле на флейте и гобое.

«Я объездил около сорока стран, — говорит Тимур. — И всякий раз, возвращаясь в Чебоксары, не устаю восхищаться красотой и чистотой любимых улиц. Не меньше радует глаз реконструированная филармония, ставшая настоящим архитектурным украшением нашей столицы». Альтист Петр Павлов, чей отец уже много лет руководит ансамблем народной песни «??лку?», тоже делал первые шаги в Чебоксарской детской музыкальной школе № 1 имени С.М. Максимова, но затем перешел в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. Сегодня он в Большом симфоническом оркестре имени П.И. Чайковского под руководством народного артиста СССР Владимира Федосеева. О малой родине не забывает — не так давно в нашей филармонии состоялся его сольный концерт. Кирилл Бруховский-Васильев тоже нередко наведывается из Санкт-Петербурга в родные пенаты, причем в роли не только концертирующего пианиста, но и педагога. В частности, в марте прошлого года он провел городской семинар-практикум для преподавателей фортепиано.