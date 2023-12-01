В Чебоксарах открылся IV Международный фестиваль «Созвездие земляков»

Выступать на родной земле — это большая честь

«Я всегда был убежден и веровал, что чуваши могут с успехом заниматься науками и искусствами, в том числе музыкой и литературой…» — это высказывание великого чувашского просветителя Ивана Яковлева звучит актуально и в XXI веке. Яркое тому подтверждение — IV Международный фестиваль «Созвездие земляков», который открылся вчера в Чувашской государственной филармонии.

Характерная особенность нынешнего творческого «слета», проводимого Чувашской академической симфонической капеллой при поддержке Минкультуры Чувашии — диалог не только разных городов, но и поколений, когда на подмостках встречаются как уже опытные музыканты, так и молодые. К примеру, наряду с концертами, ариями и песнями в фестивальную программу включены балетные сцены для симфонического оркестра, написанные Татьяной Полковниковой. После обучения в детской музыкальной школе №?3 и Чебоксарском музыкальном училище имени Ф.П. Павлова, где постигала искусство композиции у Ларисы Быренковой, она поступила в Нижегородскую консерваторию в класс Бориса Гецелева. Теперь Татьяна Валерьевна сама преподает в Нижегородском хоровом колледже имени Л.К. Сивухина и входит в Союз композиторов России.

Артистка группы первых скрипок симфонического оркестра Большого театра Ольга Кузьмина объездила весь мир, но выступать на родной земле — по-прежнему большая честь. «С огромной благодарностью я вспоминаю Чебоксарскую детскую музыкальную школу № 1 имени С.М. Максимова и своего педагога по специальности Веру Потапову. Это были трудные 1990-е, и та заветная путевка в жизнь, полученная из рук наших учителей, дорогого стоит», — говорит Ольга.

Воспитанник Эллы Леонтьевой, гобоист Михаил Прокопьев пока еще учится в Московской консерватории, а вот альтист Петр Павлов уже получил диплом и играет в Большом симфоническом оркестре имени П.И.?Чайковского.

Не менее удачно сложилась карьера у учеников Анжелики Сидоровой — флейтистов Тимура Нардинова и Федора Волкова. Успешно заявляет о себе на российской сцене и виолончелист Виктор Иванов. После обучения в классе Юрия Миронова он поступил в Казанскую консерваторию, а затем прошел прослушивание в Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под руководством одного из самых именитых дирижеров современности Александра Сладковского. В соседнем регионе трудится и ученик Александра Чижикова, трубач Сергей Шиверов, солирующий в оркестре Казанского суворовского военного училища.

Выпускник Светланы Нескордеевой и Людмилы Борисовой, пианист Кирилл Бруховский-Васильев тоже не забывает о родных Чебоксарах. Казалось бы, совсем недавно он сдавал вступительные экзамены в Санкт-Петербургскую консерваторию, и вот уже сам преподает в детской школе искусств № 4 в городе на Неве. Часто приезжает домой и воспитанница Галины Сакмаровой, виолончелистка Людмила Фунтикова, которую чебоксарцы знают по фестивалям «Юные дарования Чувашии» и «Калейдоскоп талантов». Несколько лет назад она прошла конкурсный отбор в знаменитый Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, а потом была принята в Нижегородскую филармонию имени М. Ростроповича.

Отрадно, что участники фестиваля не только состоялись как музыканты, но и через творчество вписали в культурную летопись страны имена своих наставников. Так, например, вокалисты Наталья Мокеева, Михаил Наумов и Алексей Петров представляют классы наших ведущих педагогов по академическому пению — Галины Пуклаковой и Станислава Кондратьева.