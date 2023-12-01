Старт в театральное искусство

Участников фестиваля «АСАМ», посвященного Году счастливого детства в Чувашии, приветствовал народный артист России Дмитрий Певцов. «Этот республиканский фестиваль объединил огромное количество школьных театров, объединил учеников-любителей и профессионалов, — сказал Дмитрий Певцов. — Всем, кто участвует в фестивале, всем, кто его придумал, создал и проводит, я очень благодарен <…> Молодцы! То, что вы делаете, — прекрасно!» Артист обещал лично встретиться с победителями в Москве, побеседовать о жизни и творчестве.

В фестивале «АСАМ» приняли участие 5 тысяч детей из всех школ республики. На региональный этап вышли 29 творческих коллективов. «Онлайн-голосование в соцсетях бьет все рекорды активности — проголосовало уже более 60 тысяч человек», — сообщила депутат Госдумы Алла Салаева.