САНГАДЖИ ТАРБАЕВ,

председатель Комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры:

«У нас прошла очень интересная дискуссия в рамках круглого стола о развитии автотуризма. И все это прошло не просто так, а именно в День Чувашии на выставке «Россия». Чувашия является частью большого Поволжского региона, который,

на мой взгляд, имеет очень большой потенциал, чтобы провести пилотный проект по развитию автотуризма. Аргументы «за»: трасса М-12, которая соединит в 2023 году Москву и Казань; проект «Великий Волжский путь», составной частью которого является встройка пассажирского и круизного сообщения по Волге в автодорожные маршруты; близость ПФО к густонаселенным регионам нашей страны. Поволжье связывает Центр, Урал и Север, а значит, окажется идеальной целью для путешествий выходного дня. Было очень много высказано разных мнений, все точки зрения мы в рамках комитета, безусловно, еще обсудим».