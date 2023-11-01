Разминка перед «Играми будущего»

На площадке Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова стартовал первый в республике мультиспортивный фестиваль по фиджитал-спорту. Школьники и студенты не только окунутся в мир виртуальной реальности, но и продемонстрируют способности в привычных классических дисциплинах.

Соревнования, организованные при поддержке Минэкономразвития Чувашии, продлятся до 28 ноября. Всего на фестивале выступают более 300 участников из 23 команд, представляющих школы, колледжи и вузы нашей республики.

В программе фиджитал-игр четыре дисциплины: фиджитал-футбол (компьютерная игра «FIFA» и футзал), ритм-симулятор программа «Beat Saber VR» (музыкальная компьютерная игра с элементами виртуальной реальности), ритм-симулятор программа «Just Dance 2022» (танцевальная ритм-игра) и фиджитал тактическая стрельба, сообщили в пресс-службе ЧГУ имени И.Н. Ульянова.

Также в рамках фестиваля прошел фиджитал-урок, посвященный 100 дням до начала в Казани Международных соревнований «Игры Будущего».

«Фактически фиджитал-соревнования представляют собой новую дисциплину, где участники сначала соревнуются перед экраном, а затем переносят свои навыки на поле, ринг или автодром. Здесь традиционные представления о спорте трансформируются и сливаются с цифровой реальностью, — подчеркнул ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андрей Александров. — Участники фиджитал-спорта должны быть не только мастерами компьютерных игр, но и физически подготовленными спортсменами. Это спорт будущего, которое уже наступило».

В ТЕМУ

Предстоящие «Игры Будущего» станут ключевыми соревнованиями для российского фиджитал-спорта — они пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. «Эти соревнования безо всякого преувеличения уникальные — такого еще никто, нигде и никогда не проводил. Мы горды тем, что такие соревнования рождены именно в России, что активно набирающий популярность, захватывающий функционально-цифровой спорт получил в нашей стране новые возможности, масштаб и перспективу», — отметил Президент России Владимир Путин.