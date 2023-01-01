В Чебоксарах особенные дети смогут заниматься адаптивной развивающей гимнастикой

В спорт — без преград

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок рос подвижным, крепким и физически развитым. Но что если цели побить спортивные рекорды нет? Тогда можно присмотреться к общеукрепляющим занятиям физической культурой. Таким, как, например, в школе развивающей гимнастики «Джимики», которая весной открылась в Чебоксарах. Попрыгать, покувыркаться и порезвиться — это как раз то, что любят маленькие непоседы, и здесь энергию малышей помогут направить в нужное русло и с пользой для здоровья. Заниматься в школе могут даже малыши с полутора лет, а с ноября — и особенные дети.

Четырехлетний Артем Галкин ходит на развивающую гимнастику меньше месяца, но уже сейчас его мама Марина видит изменения в сыне. Мальчик ждет с нетерпением каждую тренировку и с удовольствием повторяет упражнения дома. А если ребенок рад, то мама — тем более, пусть даже и приходится добираться в зал сразу после тихого часа в детском саду из Новочебоксарска. Маме трехлетнего Максима Белле Петровой нравится, что группы — небольшие, и тренер успевает уделить внимание каждому. «Занятия вырабатывают ловкость, силу, осанку, ну и, конечно, дисциплину. Это наш самый первый шаг к спорту, физкультуре», — говорит мама. А Сергей Петров, папа Ярослава, с удовлетворением отметил, что у сына улучшился аппетит, он стал крепче и научился действовать в команде.

Как рассказывают в школе «Джимики», в основе развивающих занятий — олимпийская спортивная гимнастика. Однако направлены они не на достижение спортивных результатов, а на укрепление и оздоровление организма ребенка. Тренировки проходят без сверхнагрузок и больше напоминают веселую и увлекательную игру, во время которой маленькие гимнасты осваивают общую физическую подготовку, изучают элементы гимнастики и акробатики, делают упражнения на растяжку и, что больше всего любят дети, — прыгают на батуте.

Оснащение и снаряды, к слову, в этой школе ничуть не уступают профессиональному гимнастическому залу. В просторном и светлом помещении есть и мягкая беговая дорожка, и гимнастические кольца, и удобный ковер, и полоса препятствий, и тактильные диски с массажными ковриками, и другое необходимое снаряжение — все новое, современное и безопасное. Иной раз детишки со слезами выходят — не хотят покидать зал.

Занятия рассчитаны на юных спортсменов четырех возрастных групп: малыши 1,5-2 лет занимаются вместе с родителями, есть группы для 3-4, 5-6 и 7-11 лет. Тренируют ребят опытные гимнасты Дарья Белоусова, Раян Абдельгафур и Андрей Ермошкин.

Поначалу, как рассказал руководитель школы развивающей гимнастики «Джимики» в Чебоксарах Ахмед Абдельгафур, на тренировки приходили, как это принято называть, обычные дети. Пока в один из дней в школу не обратились родители особенного мальчика с вопросом, может ли он попробовать заниматься. Так и возникла идея проекта «Адаптивная развивающая гимнастика для детей с ментальными особенностями». В сентябре школа «Джимики» прошла с ним конкурсный отбор среди проектов в сфере социального предпринимательства и выиграла грант Минэка Чувашии на сумму 500 тысяч рублей на его реализацию.

Проект доступных занятий спортом для детей с ОВЗ, как оказалось, очень нужный. В Чувашии не так много спортивных школ и секций, где готовы работать с особенными ребятишками, да и попасть туда бывает непросто, а в общих группах таким детям отказывают. «Мы поняли, что есть потребность, запрос на такие занятия, и решили попробовать — ведь необходимое безопасное и разнообразное оборудование, на котором дети смогут эффективно заниматься, у нас есть, — рассказывают авторы проекта. — Проблема адаптации детей с ОВЗ существует, и мы как организация в сфере детского спорта не смогли остаться безучастными. Обычные дети и дети с особенностями должны иметь равные условия для самореализации, в том числе и в спорте». Идею поддержали в ресурсном центре «Крылья», где работают с детьми с аутизмом, а благодаря общению с другими людьми и организациями, помогающими особенным детям, стало понятно и как лучше ее реализовать.

Заниматься с ребятами с ДЦП, аутизмом, проблемами со зрением, слухом, разными двигательными нарушениями в школе «Джимики» будут индивидуально или в комфортных мини-группах до четырех человек. Социальная адаптация таким ребятам необходима, и здесь они смогут не только укрепить здоровье, но и пообщаться со своими сверстниками, повысить самооценку и стать более уверенными в себе.

Занятия адаптивной развивающей гимнастикой тренер, который, к слову, прошел специальное обучение работе с детьми с ментальными нарушениями, для каждого юного спортсмена подберет в зависимости от его особенностей. «Формат тренировок — разминка, основная физподготовка и упражнения на то, что надо развить. Иногда это даже обучение каким-то базовым навыкам: прыгать, держать, кидать мяч», — отмечают авторы проекта.

Посильные физические упражнения будут чередоваться с обязательными упражнениями на релаксацию и дыхание. В программе тренировок для особенных ребятишек — занятия на развитие крупной и мелкой моторики, координации, упражнения на укрепление мышц. Постепенно нагрузки, как и продолжительность занятий, будут увеличиваться. Если первые тренировки будут проходить один раз в неделю по полчаса, то в дальнейшем занятия планируют проводить дважды или трижды в неделю по 45 минут. Как и все маленькие спортсмены школы, особенные ребята получат дневник гимнаста. После каждого занятия дети с радостью вклеивают туда заслуженную наклейку и могут отследить свои спортивные достижения.

Кто знает, возможно, именно в этом зале начнут свой путь будущие паралимпийцы. Ведь они тоже с чего-то начинали. В школе «Джимики» рассчитывают, что проект будет полезен и родителям особенных мальчиков и девочек — общение для них не менее важно, чем для детей. «В глобальном смысле ставим для себя задачу изменить мир к лучшему. Ну и, конечно, — помочь детям найти для себя любимое занятие, привить любовь к спорту и саморазвитию», — считают в школе «Джимики». Занятия адаптивной развивающей гимнастикой для детей с ментальными особенностями в рамках грантового проекта здесь планируют начать в ноябре. Интерес к ним большой — некоторые дети уже посещают индивидуальные занятия с тренером.

Справка «СЧ»

Школа развивающей гимнастики «Джимики» — это сеть детских спортивных центров. Кроме Чебоксар, она представлена в Санкт-Петербурге, Калининграде и Тамбове.