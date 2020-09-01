Роботизированная помощь для детей с ограниченными возможностями

Локомат научит ходить

Реабилитационный центр для детей Минтруда Чувашии существует с 1995 года. Это единственный на сегодняшний день в регионе ресурсный центр и ведущее учреждение в сфере комплексной реабилитации детей-инвалидов. Здесь созданы все условия для организации полноценной работы в этом направлении.

После полугодового перерыва из-за пандемии новой коронавирусной инфекции центр снова возобновил набор детей с ограниченными возможностями, в том числе и детей-инвалидов. Помимо этой хорошей новости есть и другая — благодаря инициативе и поддержке врио Главы республики стало возможным приобретение высокотехнологичного роботизированного комплекса «Локомат». Его стоимость составляет более 43 млн рублей.

31 августа при участии министра труда и социальной защиты Чувашской Республики Алены Елизаровой и председателя Союза женщин Чувашии Натальи Николаевой в реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями состоялось открытие кабинета роботизированной терапии «Локомат».

Надо сказать, что это единственный в Чувашии подобный комплекс. Он предназначен для реабилитации детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, возникшими в результате травмы позвоночника, заболевания нервной или мышечной системы. Обучение работе на Локомате прошли шесть специалистов. Ежегодно курсовую реабилитацию здесь смогут проходить не менее 149 детей-инвалидов с двигательными нарушениями, курс состоит из 10 сеансов с каждым пациентом.

Можно много говорить о возможностях комплекса, но есть один главный фактор, который делает его уникальным. Это инновационный продукт, он позволяет восстанавливать и заново формировать навыки ходьбы у детей в возрасте от 3 до 12 лет. Тренажер имеет расширенный пакет инструментов биологической обратной связи, что повышает эффективность терапии и позволяет достичь существенного прогресса за короткое время.

…Когда наблюдаешь за упражнениями на этой «чудо-технике», создается ощущение присутствия на съемках научно-фантастического фильма. Маленький человек внутри робота словно управляет им и идет вперед, навстречу своей мечте, невзирая на все трудности, что он встречает на своем пути.

КСТАТИ Чувашия вошла в число регионов, которым будет оказана финансовая поддержка в рамках госпрограммы «Доступная среда» в 2021–2023 годах. Решение об этом принято Минтрудом России по итогам экспертизы проектов региональных программ по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов.

Игорь Васильев