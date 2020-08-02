Как помочь ребенку занять свое место в обществе?

Не оставайся наедине с собой!..

Нам сложно бывает порой понять, каково это — быть ребенком с диагнозом «аутизм», почему такие дети избегают контактов с людьми, почему ведут себя так «странно»? Но дети не выбирают, какими им родиться. Аутизм — это нарушение в развитии нервной системы, при котором человек в силу физиологических нарушений не может нормально общаться с людьми, поддерживать с ними какие-либо связи, замыкается в себе и в своих интересах, в своем мире.

Однако если вовремя распознать заболевание и принять меры, ребенок сможет адаптироваться к жизни в обществе. Как отметили на заседании круглого стола, посвященного стратегиям комплексной помощи детям-аутистам, более 60% таких детей могут работать и приносить обществу пользу. Совещание прошло в Доме правительства в режиме ВКС, участие в нем приняли заместитель председателя Кабинета министров Чувашии Алла Салаева, помощник полпреда Президента России в ПФО Владимир Колчин, представители «профильных» министерств, общественных организаций.

На сегодняшний день в республике уже многое сделано для детей с расстройством аутистического спектра. Работают больницы, реабилитационные центры, специализированные школы. Утверждена Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в Чувашской Республике на 2020-2022 годы, которая включает в себя целый ряд мер по борьбе с заболеванием. Одна из них — создание реестра детей с таким расстройством, сейчас в республике их 299 человек: совершеннолетних — 14, остальные — дети до 18 лет. Преобладают мальчики — 81,5%.

Как утверждают эксперты, очень важно своевременно, до пятилетнего возраста, провести диагностику и распознать заболевание. В это время мозг ребенка активно развивается, и «выцарапать» из лап недуга его значительно легче. Первичную диагностику могут провести как педагоги и врачи-педиатры, так и сами родители. На сайте Минздрава Чувашии родители, заметившие странности в поведении своего ребенка, могут пройти тестирование, по результатам которого смогут понять, есть ли у их чада риск развития расстройства, и получить необходимые рекомендации. Как сообщил и.о. первого заместителя министра здравоохранения республики Алексей Кизилов, на сегодняшний день по результатам анкетирования 201 ребенок находится в группе риска. Эти дети направлены на обследование, с ними уже работают специалисты.

Те, у кого диагноз подтверждается, проходят регулярное лечение и реабилитацию. На базе республиканской психиатрической больницы в 2020 году прошли реабилитацию 280 детей.

В отделениях республиканской клинической больницы работы ведут бригады специалистов, проводятся индивидуальные и групповые занятия, семейная психокоррекция, коррекция родительских отношений. Активно применяются в лечебной практике лепка, конструирование, танцы.

Как рассказал министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Яковлев, в республиканском центре образования для педагогов, работающих с аутистами, есть дополнительная программа повышения квалификации и профессиональной переподготовки, которую уже прошли почти 300 человек. На базе Чувашского республиканского института образования создан межрегиональный образовательный фонд «Тьюторство для особых детей».

Очень важно детям с аутистическими расстройствами дать образование и возможность получить профессию. Но ввиду того, что их потребности отличаются от потребностей других учеников для успешной социализации в школе, а это, как отметил Сергей Яковлев, основная цель инклюзии, им необходима индивидуальная программа. Ведь обучение вместе со здоровыми сверстниками вовсе не гарантирует того, что они осилят ту же программу.

С 2018 года в школах республики внедряются несколько образовательных моделей для особенных детей. Есть разные варианты: обучение детей с РАС в отдельном классе в коррекционной школе, обучение по адаптированным программам в классах с детьми с разными нарушениями развития. Помимо всего прочего, есть модель, при которой в классе с обычными детьми занимаются один или два ребенка с РАС. При таком обучении соблюдаются равные условия, обязательная организация психолого-педагогического сопровождения, которое включает занятия с психологом, логопедом, а также тьюторское сопровождение. Такая модель сегодня активно реализуется в школах Чебоксар в начальном и среднем звене.

Организации, помогающие детям с РАС, зачастую сами нуждаются в помощи. Речь идет в первую очередь о финансовой поддержке. В этом году две региональные общественные организации помощи детям с РАС получили президентские гранты. Одна из них — ЧРОО «Крылья», председатель правления которой Константин Насакин сообщил, что выделенные средства уже осваиваются. По проекту гранта планируется создание кинезио-зала, обучение специалистов, организация инклюзивного образования для детей с РАС.

Подводя итоги встречи, помощник полпреда Президента в ПФО Владимир Колчин предложил создать региональную рабочую группу по реализации принятой концепции во главе с Аллой Салаевой. Алла Леонидовна предложение приняла. «Мы видим моменты, на которых будем усиливать внимание, — сказала она. — Это и профессиональная переподготовка педагогов, и подготовка тьюторов. Мы запланировали в каждом районе республики создать опорный центр на базе как минимум одной из школ».

СПРАВКА «СЧ» В 2018 году в чебоксарской начальной общеобразовательной школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №3 был создан региональный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с РАС. Центр координирует деятельность благотворительных организаций, которые помогают детям с аутистическим расстройством. На базе центра ведет свою работу школа для родителей «Волшебная ступенька», реализуется уникальный проект «Особые-Разные-Равные», в рамках которого дети с ограниченными возможностями здоровья занимаются творчеством. В частности, детей с РАС в прошлом году пригласили на мастер-класс артисты кукольного театра, и каждый из ребят смог попробовать себя в роли кукловодов.

Семен Алицев

Фото: Среди лиц с нарушениями в развитии (в том числе и аутистического характера) есть особая категория людей, которые имеют «остров гениальности» — выдающиеся способности в одной или нескольких областях знаний, контрастирующие с общей ограниченностью личности. Их называют савантами. Такие способности чаще всего проявляются в музыке, изобразительном искусстве и точных науках.