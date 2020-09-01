Хоккей с равными возможностями

Сентябрь стал точкой отсчета для юных любителей игры с шайбой

На базе регионального центра по хоккею закипела бурная жизнь. Со дня открытия этого спортивного сооружения, которое прошло в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» и национального проекта «Демография», минуло несколько месяцев, но только сейчас здесь начались полноценные тренировки.

В среду первыми на лед вышли воспитанники новочебоксарской школы хоккея — команда «Сокол-2011». Нужно отметить, что в этом «храме» зимних видов спорта свои занятия проводят не только «соколята» 2011 года рождения, но и ребята других возрастов. На ледовой арене было так жарко, словно шла полноценная игра, а не тренировка. Соскучившиеся по хоккею юные игроки работали азартно и с удовольствием.

«Ребята долго ждали, звонили, отправляли смс-сообщения, не веря, что этот момент когда-то наступит, — говорит тренер команды «Сокол-2011» Игорь Михеев. — Поэтому и тренировки теперь для них стали настоящим праздником. Тем более качество льда здесь отличное».

Счастливы и взрослые, встречающие своих сыновей после занятий. «Все родители ждали возобновления тренировок, — рассказал Евгений Куликов, отец одного из игроков команды «Сокол-2011». — И когда это, наконец, случилось, в нашей семье царила искренняя радость».

КСТАТИ В региональном центре по хоккею можно заниматься и фигурным катанием. В эти выходные здесь впервые пройдет сеанс массового катания на коньках.

Через час с небольшим «соколят» сменили на льду ребята из команды по следж-хоккею «Атал». Выйдя на тренировку, дети старались выполнять сложные хоккейные приемы. А вице-президент благотворительного фонда «Это чудо» Наталья Васильева поделилась с корреспондентом «СЧ» своими впечатлениями от нового ледового спорткомплекса. «В региональном центре по хоккею созданы все условия для занятия детей с ограниченными возможностями, — отметила она. — Есть отдельная раздевалка, отдельное помещение для хранения саней. Детям очень удобно и они с радостью приходят сюда заниматься». Еще Васильева рассказала, что в скором времени планируются поездки следж-хоккеистов на турниры всероссийского масштаба.

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВА, вице-президент благотворительного фонда «Это чудо»: «В этом году при поддержке Фонда президентских грантов открылась команда для людей с ограниченными возможностями по зрению и полностью слепых «Юман», в которой занимаются 11 детей. «Юман» — это вторая команда в России для детей с ограниченными возможностями по зрению».

Николай Архипов

Фото cap.ru

Игроки команды «Сокол-2011» выполняют упражнения на тренировке.