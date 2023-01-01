Спортсмены из Чувашии взяли россыпь наград на Кубке Москвы по спортивному туризму

Представители Чувашии продемонстрировали хороший уровень подготовки на пешеходных дистанциях 2, 3 и 4-го классов сложности «Кубок Москвы» по спортивному туризму.

В первый соревновательный день на дистанции 4-го класса «золото» на счету чемпиона мира и Европы Андрея Львова, сообщили в Минспорта Чувашии. Также он по сумме двух дистанций занял второе место. На дистанции 2-го класса два «серебра» завоевал Михаил Ширшов, выступивший среди мальчиков. Во второй соревновательный день на дистанции 3-го класса у юниорок второе место заняла Ксения Сидорова, а среди мужчин бронзовая награда на счету Александра Борового.