Спортсмены из Чувашии взяли россыпь наград на Кубке Москвы по спортивному туризму

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Представители Чувашии продемонстрировали хороший уровень подготовки на пешеходных дистанциях 2, 3 и 4-го классов сложности «Кубок Москвы» по спортивному туризму.
В первый соревновательный день на дистанции 4-го класса «золото» на счету чемпиона мира и Европы Андрея Львова, сообщили в Минспорта Чувашии. Также он по сумме двух дистанций занял второе место. На дистанции 2-го класса два «серебра» завоевал Михаил Ширшов, выступивший среди мальчиков. Во второй соревновательный день на дистанции 3-го класса у юниорок второе место заняла Ксения Сидорова, а среди мужчин бронзовая награда на счету Александра Борового.

Опубликовано: 31 октября 2023 г.


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