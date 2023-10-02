Победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый-2023» стал Александр Сотников из Урмар

Один на десять тысяч

Знакомьтесь: участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России «Урмарский» Александр Сотников — победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый-2023».

Участковым в поселке Урмары он работает всего третий год. Стаж небольшой, но офицеру знаком каждый уголок не только своих двух участков, но и всего поселка. На территории, которую сейчас обслуживает лейтенант полиции, проживают 10 тысяч человек. Знает местный Анискин и кто «чем дышит», что тоже очень помогает в работе. В начале октября, к примеру, прямо в центре поселка кто-то устроил настоящий погром — разбил окна двух павильонов, повредил пять машин. Вечер — не вечер, выходной — не выходной, участковый, будь добр на выезд. Получив от своего непосредственного руководителя — заместителя начальника полиции Михаила Федорова указание прибыть на службу, молодой участковый призадумался. Был у него один на примете, способный на такие «художества». Только Сотников попрощался с женой, наказав, чтобы укладывала ребятишек без него, только выехал в райотдел — навстречу топает тот самый «громила» с пластиковой трубой в руках. Не подвела лейтенанта интуиция. В общем, в отдел он прибыл с задержанным, которому оформили протокол и десять суток ареста.

— Больше такого не повторится! — божится «отсидевший» и протрезвевший сельчанин, которому сейчас «светит» новый срок за хулиганство.

— Он всегда так говорит, — комментирует участковый, явно не склонный ему верить.

…Наталия Сотникова уже привыкла, что служба у мужа — понятие круглосуточное. С первых дней знакомства с Сашей она почувствовала, что он создан для профессии полицейского — честный, ответственный, неравнодушный. Сотников и сам всегда мечтал работать в полиции, а здесь встретил полную поддержку в лице своей второй половины. Отслужив срочную в войсках связи и сыграв свадьбу, Александр отправился «штурмовать» профессиональные высоты. В родном Урмарском округе вакансий не было, пару лет пришлось отработать в Козловке, тратя немало времени и личных средств на поездки, но чего не сделаешь ради мечты?!

Служба в полиции — всегда определенные жертвы, причем не только лично для стража порядка, но и для близких ему людей. Куда бы они ни отправились, где бы ни находились, Наталия внутренне всегда готова, что в любой момент мужа призовет работа.

Недавно в выходной Сотниковы возвращались от родственников и увидели толпу возле одного из домов. Люди окружили лежавшую на земле женщину, которую сбросил со второго этажа пьяный сожитель. Лейтенант не раздумывая поспешил на помощь несчастной, а когда дебошир полез с кулаками на него самого, быстро применил прием. В следующее мгновение противник тоже очутился на земле, изумленно тараща залитые спиртным глаза на участкового, который раза в два уступал ему в габаритах.

Жители поселка знают, что к Сотникову можно обратиться с любой бедой: он не отмахнется и постарается помочь. Опрашивал он как-то пожилую женщину, у которой украли кошелек. Задал один вопрос, второй. И тут сработала интуиция — не одна ли из его «криминальных подопечных» обидела пенсионерку? Показал потерпевшей фотографию из картотеки — точно, она! Пенсия бабули была спасена…

Вообще Александр очень переживает, если с таким трудом заработанные или накопленные средства жители поселка отдают мошенникам. И уже не по одному разу предупредил всех вокруг об уловках аферистов, чтобы уберечь людей от неприятностей. «Очень внимательный, всегда все объяснит, побольше бы таких», — говорит хозяйка одной из торговых точек Ираида Петрова.

Только такое внимательное отношение к людям рождает доверие. Поэтому нет проблем у 28-летнего сотрудника и с получением оперативной информации. На момент нашего разговора с лучшим участковым республики эксперт межрайонного экспертно-криминалистического отдела Алексей Васильев осматривал в коридоре территориального ОВД спилы дуба и клена — вещдоки по незаконной рубке деревьев на 60 с лишним тысяч рублей в 109 квартале местного лесничества, раскрытой по информации Сотникова.

Не удивлен победе участкового и начальник отдела администрации Урмарского муниципального округа Олег Кошельков, который отмечает, что работает полицейский очень профессионально и в полном соответствии с законодательством.

Как сам Александр Сотников с детства мечтал о службе в полиции, так теперь и его старший сын хочет, как папа, ловить преступников и помогать людям. И, похоже, идеальный полицейский наш герой не только для своего сына. «Александр Сотников — лучший!» — улыбаясь прокричал нам, проезжая мимо на машине с большой наклейкой «Z», урмарский волонтер. Видимо, новость о победе в конкурсе уже разнеслась по поселку…

Участковый Александр Сотников всегда мечтал о службе в полиции и, по мнению жителей Чувашии, назвавших его «Народным участковым-2023», не ошибся с выбором профессии. Фото автора