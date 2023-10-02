Дети мерзнут в садиках и школах

Как уже сообщала «СЧ», на еженедельном совещании в Доме правительства Глава Чувашии Олег Николаев поручил ответственным ведомствам держать на контроле тему начала отопительного сезона. Но и сам он обстановку тоже постоянно мониторит. «Вижу, поступают обращения, касающиеся отсутствия тепла в домах и социальных учреждениях, — написал вчера Олег Николаев в своем телеграм-канале. — Дети мерзнут в садиках, школах, холодно в больницах. Это недопустимо! На данный момент три больницы в Батыревском округе, четыре школы в Алатырском округе и два детских сада в Шумерле не подключены к централизованным системам теплоснабжения». Непростая ситуация сложилась и в Козловском округе. Как сообщили в пресс-службе Минстроя Чувашии, в четверг к 14 часам лишь 62,7% домов и социальных объектов были подключены к теплоснабжению. А всего к этому моменту в республике оставались без тепла 129 многоквартирных домов и 101 соцобъект. Глава Чувашии призвал глав указанных муниципалитетов в срочном порядке разобраться с ситуацией и решить вопрос подачи тепла.