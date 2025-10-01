Батареи повышают градус

Отопительный сезон в республике начался 26 сентября с подачи тепла на объекты социальной сферы. На утро 1 октября 1745 из 2254 таких получателей, или 77%, надлежащей температурой обеспечены. А в целом по региону обогревается 76% домов и организаций. Об этом на еженедельной правительственной планерке доложил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Михаил Михайлов.

В Новочебоксарске, Ибресинском, Порецком, Урмарском, Цивильском, Яльчикском и Янтиковском округах вся «социалка» получает тепло. Хорошие показатели также в Батыревском, Красночетайском, Чебоксарском, Шумерлинском, Ядринском муниципалитетах и Чебоксарах — здесь отапливаются более 90% объектов. Однако в Аликовском, Канашском, Мариинско-Посадском, Моргаушском округах этот показатель составляет менее 50%, а в Красноармейском округе к подключению тепла еще не приступали.

«Начало отопительного сезона вызывает немало вопросов среди жителей, это не просто формальность, а дело нашей с вами безопасности и комфорта. Именно муниципалитеты несут ответственность за своевременное включение отопления. И в первую очередь оно должно быть подано в социальные учреждения. Контроль будет жёстким, любая задержка недопустима», — ранее заверил Глава республики Олег Николаев.

И.о. премьер-министра Сергей Артамонов на планерке спросил: «В округах, где подача тепла в школы и детские сады не началась, температура выше или дети не мерзнут? Вопрос риторический, и с сегодняшнего дня предлагаю мониторить данный вопрос ежедневно, представлять информацию до конца дня».

Стоит отметить, что тепло в многоквартирные дома начинают подавать на шестой день, если в течение пяти предыдущих среднесуточная температура воздуха держится ниже +8°C. Несмотря на то, что этот порог еще не достигнут, муниципалитеты уже приступили к обогреву жилых домов. Тепло подано в 3073 из 4069 многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения. По данным Минстроя, на высоком уровне готовность котельных, центральных теплосетей, водопровод, канализация, электроснабжение. Средний процент по социальной сфере составляет 99,9%. Не завершены работы и не оформлены паспорта готовности по трем объектам в двух муниципальных образованиях — в детском саду № 19 в Шумерле, в средней школе № 22 и гимназии № 4 в Чебоксарах.

Завершена подготовка многоквартирных домов. По республике паспорта оформлены на 5543 МЖД. Сформирован нормативный запас топлива, для резервного обслуживания котельных и объектов высокой категорийности имеется 485 резервных источников энергоснабжения. Как поручил Олег Николаев, до 1 ноября надо провести комиссионную проверку с для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а до 20 ноября всем муниципальным образованиям получить паспорта готовности. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы.

Кстати

Есть сообщения, что в некоторых квартирах домов, в которые уже подано тепло, батареи остаются холодными. Как объяснили в Государственной жилищной инспекции Чувашии, причина в завоздушенности системы отопления, мешающей циркуляции теплоносителя. Госжилинспекция просит организовать доступ на верхние этажи многоквартирных домов специалистов-сантехников управляющих организаций, чтобы они могли выпустить воздух из системы.