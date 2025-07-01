Успеть до первых холодов

Как говорится, готовь сани летом. Сегодня, в разгар подготовки к отопительному сезону, эта народная мудрость актуальна как никогда. Работу коммунальных предприятий республики обсудили на совещании, которое провел Глава Чувашии Олег Николаев с руководителями министерств и муниципалитетов.

Ситуация, сложившаяся в новоюжном и центральном районах Чебоксар («СЧ» подробно рассказывала о ней в одном из прошлых номеров), привлекла внимание общественности к проблемам организации плановых гидравлических испытаний теплосетей, оперативного устранения дефектов. Также появились вопросы к состоянию трубопроводов в муниципалитетах и самих котельных. Олег Николаев не скрывал, что эта тема его сильно тревожит, и он не собирается проявлять снисходительность к нерадивым руководителям.

В своем докладе министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов сообщил, что на сегодня работы по подготовке объектов коммунального хозяйства в целом по региону выполнены на 41,14%. Готовность котельных составляет 42,7%, тепловых сетей — 54,6%, водопроводных — 47,9%, электрических — 67%. Тут же он обозначил округа из числа лидеров и отстающих. Так, Шемуршинский (94,62%), Красночетайский (84,77%) и Шумерлинский (84,3%) — на первых местах списка, а Мариинско-Посадский (19,1%) и Ядринский (22,1%), город Чебоксары (22,9%) — в самом конце.

Между тем в Алатыре ведутся плановые работы по строительству тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. Заключены контракты на модернизацию семи блочно-модульных котельных за счет республиканского бюджета. Ведется замена устаревших котельных в городах Шумерля, Козловка, в Канашском округе, по одной котельной в селе Шоршелы Мариинско-Посадского округа, в Батырево, в деревне Арабоси Урмарского округа. На стадии завершения находится замена котельных и сетей теплоснабжения в Красных Четаях.

В этом году в муниципалитетах стартовали учебно-тренировочные занятия по ликвидации аварий на объектах ЖКХ. В учениях участвуют Минстрой, МЧС, Госжилинспекция, органы местного самоуправления, теплоснабжающие организации и управляющие компании республики. Цель — отработать взаимодействие коммунальных служб, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, профильных министерств и ведомств. Первые учения состоялись 26 июня в Мариинско-Посадском округе. Олег Николаев раскритиковал недостаточно информативный доклад об их результатах. Глава республики потребовал от руководителей муниципалитетов лично контролировать проведение подобных тренировок, анализировать выявленные недостатки и оперативно принимать меры по их устранению.

Кроме того, с этого года оценка готовности к отопительному сезону проводится по новым Правилам Минэнерго России. Каждый муниципалитет обязан иметь паспорт готовности, который подтверждает соответствие объектов теплоснабжения предъявляемым требованиям. Перечень для оценки готовности объектов насчитывает около 30 позиций, среди которых эксплуатационные инструкции, температурные графики и гидравлические режимы, наличие актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования, а также наличие планов ликвидации аварий и подготовки теплоснабжающих организаций. Но пока оценочные листы и подтверждающие документы для получения паспортов готовности смогли представить специальной комиссии лишь 11 муниципальных образований.

Подводя итоги совещания, Глава Чувашии поручил всем ответственным должностным лицам сконцентрировать усилия на нескольких направлениях. Во-первых, в течение двух недель завершить разработку всей необходимой документации. Во-вторых, проанализировать контракты на работы по модернизации систем отопления и горячего водоснабжения и при необходимости скорректировать сроки исполнения. В-третьих, внести мероприятия по подготовке к отопительному сезону в систему управления проектной деятельностью, обеспечив возможность эффективного мониторинга и оперативного реагирования на нештатные ситуации.

Гидравлические испытания теплосетей выявляют множество дефектов трубопровода, и лучше их исправлять летом, чем в аварийном порядке зимой. Фото Игоря Васильева

Дословно

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии:

«Наша главная задача — выполнить все предусмотренные законодательством требования. Важно ежедневно контролировать выполнение всех планов: от учебных тренировок до обновления схем теплоснабжения. Работа очень многогранная. Мы знаем, что есть накопленные проблемы, но именно для их решения Президентом Владимиром Владимировичем Путиным инициировано большое количество программ для обеспечения безопасности, качества услуг для потребителя, должного сервиса на всех этапах. И мы в рамках нашей Комплексной программы должны предусмотреть мероприятия для их реализации, расставив приоритеты и отладив наиболее запущенные процессы».