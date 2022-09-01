Компания «Т Плюс» приступила к подаче тепла потребителям Новочебоксарска

С 26 сентября 2022 года в соответствии с постановлением городской администрации филиал Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» начал подачу тепла потребителям Новочебоксарска.

Подача тепла проводится при наличии готовности клиента к отопительному периоду 2022-2023 гг. и поданной заявки. Время подключения отопления по конкретным зданиям зависит от оперативности работы персонала, обслуживающего, в частности, внутридомовые тепловые сети.

Филиал Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» технически готов к началу полномасштабного отопительного сезона в городе. Необходимая для этого подготовка на энергообъектах компании выполнена.

Напомним, с 19 сентября компания производит подачу тепла в дошкольные образовательные учреждения города. На сегодняшний день отопление включено во всех детских садах в зоне ответственности филиала.