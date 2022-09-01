Компания «Т Плюс» готова обеспечить теплом потребителей Чебоксар

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Филиал Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» технически готов к началу отопительного сезона в г. Чебоксары. Необходимая для этого подготовка на энергообъектах компании выполнена. Техническое состояние основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ, тепловых сетей, степень готовности персонала позволяют обеспечить растущие тепловые нагрузки и надежное энергоснабжение потребителей.

Согласно постановлению администрации столицы Чувашии, подача тепла потребителям города стартует с 26 сентября. В первую очередь отопление будет включено в медицинских, детских дошкольных и образовательных учреждениях, а также учреждениях социального обслуживания. Далее тепло будет подано в жилые дома и общественные здания при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 градусов Цельсия.

Подача тепла компанией будет производиться по обращениям клиентов при наличии их готовности.

Опубликовано: 26 сентября 2022 г.


Читайте также:

В Марий Эл и Чувашии стартовали уроки безопасности тепла от «Т Плюс»
Игра моя — «КЭС-БАСКЕТ»!
Судебные приставы Чувашии познакомились с работой Чебоксарской ТЭЦ-2
Теплотрассы нуждаются в защите
«ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «В Новый год – без долгов!» в Марий Эл и Чувашии
Энергетики Марий Эл и Чувашии присоединились к донорской акции «Т Плюс» - «Мы с тобой одной крови»
Заместитель исполнительного директора ЧЭСК ответит на вопросы радиослушателей в прямом эфире
Работники ЧЭСК провели для школьников урок, приуроченный к Всемирному дню водных ресурсов

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.