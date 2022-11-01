Бойцы из Чувашии получат единовременную выплату

А зима и призыв приходят по расписанию

Еженедельную правительственную планерку под председательством Главы Чувашии Олега Николаева открыла радостная новость о подписании в Правительстве страны постановления о создании особой экономической зоны в Новочебоксарске.

По словам Олега Николаева, принятие документа свидетельствует о завершении большой совместной работы чувашских властей с федеральным Правительством. Отметив, что с задачей удалось справиться менее чем за два года и поблагодарив всех, кто был в нее вовлечен, руководитель республики нацелил на дальнейшую работу по запуску ОЭЗ «Новочебоксарск». «Чем динамичнее мы реализуем все мероприятия, тем быстрее получим социальный и экономический эффект. Прошу соответствующую работу организовать незамедлительно», — обратился к участникам правительственного совещания Олег Николаев.

ПОРУЧЕНИЕ.

Организовать единовременную выплату мобилизованным и довести деньги до людей в кратчайшие сроки.

По решению руководителя республики каждому мобилизованному выделят единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Довести деньги Глава Чувашии поручил в кратчайшие сроки.

«Мы приняли достаточно большой перечень мер поддержки исходя из комплексности сопровождения всех членов семьи. Но структура частично мобилизованных — разная, и есть достаточно большое количество людей, которые не имеют детей. Многие из них еще и потратились: самостоятельно закупили какие-то предметы. Было бы справедливо говорить о том, что они хотели бы возместить свои затраты», — объяснил Олег Николаев, добавив, что соответствующий указ подпишет сразу после совещания. Необходимые правила поручено разработать Министерству труда и социальной защиты Чувашии. «Чтобы буквально завтра они были утверждены и работа была организована», — поторопил руководитель республики.

Вопрос частичной мобилизации в последнее время находится в зоне постоянного внимания региональных властей. Накануне Олег Николаев лично побывал в Ульяновске, где проходят боевое слаживание бойцы из Чувашии. Вместе с командованием учебной части и представителями Минобороны он ознакомился с условиями пребывания мобилизованных из Чувашии. В целом, как отметил руководитель республики, работа организована на достаточно хорошем уровне, но есть и вопросы, с которыми к нему обратились командиры.

Сложности, в частности, вызывает алкоголь, который родственники передают мобилизованным вместе с посылками. Жителей республики Олег Николаев призвал исключить такие гостинцы из дома. Также нужно согласовывать действия, отправляя нашим ребятам вещи — нередко им доставляют совсем не то, что нужно.

Главам администраций муниципалитетов вместе с ГКЧС Чувашии он поручил централизовать все потоки приобретаемых амуниции и оборудования, а Администрации Главы Чувашии и Военному комиссариату республики — обеспечить координацию этой работы. «Доставлять нужно то, что необходимо для выполнения боевых задач, а не по принципу «купил что-нибудь и передал», — сказал Олег Николаев, отметив в то же время, что к нужным могут относиться и вполне привычные в хозяйстве бензопилы и дрели, которые пригодятся в полевых условиях.

Напомнил он и о четком функционировании созданных в республике координационных центров, направленных на решение, прежде всего, повседневных вопросов семей военнослужащих. Все вопросы, поступающие на горячую линию Прокуратуры Чувашии, Военного комиссариата, Следственного комитета должны незамедлительно направляться в координационные центры муниципалитетов, откуда поступил запрос, и решаться в кратчайшие сроки. А для оперативного решения вопросов самих мобилизованных вот уже около недели в учебных частях находятся представители Администрации Главы Чувашии. Такое взаимодействие позволило решить сотни вопросов, волновавших военнослужащих. «Мы не должны ослаблять внимания и сбавлять темпы, пока все вопросы не будут устранены», — поставил задачу Олег Николаев.

Также во время своего визита на место прохождения боевого слаживания в Ульяновской области Глава Чувашии посетил передвижную стоматологическую поликлинику. Бесплатную медицинскую помощь там успели получить уже около 200 бойцов. Вчера бригаду стоматологов сменила новая группа медиков.

ПОРУЧЕНИЕ.

Обеспечить выполнение требований по получению муниципалитетами паспортов готовности к отопительному сезону.

Все многоквартирные дома и объекты социальной сферы республики, за исключением семи школ и одного детского сада, находящихся на капремонте, обеспечены теплом, а готовность объектов коммунального хозяйства к зиме на 4 ноября составляет 98,5%, доложил вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов. На предприятиях ЖКХ в полном объеме создан запас топлива, имеются и резервные источники энергоснабжения.

До 15 ноября все муниципалитеты должны получить паспорта готовности к отопительному сезону, однако, по информации Приволжского управления Ростехнадзора, шесть из них рискуют встретить зиму без такого документа: это Чебоксары, Чебоксарский, Шемуршинский, Аликовский, Мариинско-Посадский и Порецкий районы — там до сих пор не устранили выявленные проверяющими нарушения. Представителей «красной зоны» Олег Николаев призвал к ответу, поинтересовавшись, успеют ли муниципалитеты получить паспорта готовности в срок. Глава администрации Чебоксар Денис Спирин, в частности, сообщил, что все предприятия на контроле и сильных рисков нет. В Чебоксарском районе сложности связаны с котельной в Вурман-Сюктерском сельском поселении, в Аликовской районе — с котельной центральной районной больницы, а в Мариинско-Посадском районе паспорт готовности рассчитывают получить на следующей неделе.

«Понятно, что паспорта готовности — новое явление последних нескольких лет, но оно как раз показывает, насколько системно у нас организована работа и соответствует ли все требованиям. Из года в год откладываются какие-то вопросы, но давайте раз и навсегда все эти узлы разрубим. Понимаю, некоторые проблемы застарелые, их невозможно даже за год решить. Но, на мой взгляд, мы прошли достаточно большой путь и вполне способны в течение этого и следующего года провести все работы, комплексно подготовиться и обеспечить стопроцентное выполнение всех требований», — заметил Олег Николаев.

ПОРУЧЕНИЕ.

Обеспечить безопасность дорожного движения.

Первого ноября дороги республики перешли на зимнее «расписание», а проверку первым снегом дорожники выдержали достойно. Как доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов, все дорожные службы Чувашии к зиме готовы. Федеральные трассы, как напомнил министр, обслуживают «Воддорстрой» и «ДЭП № 139», региональные — шесть подрядчиков, мосты — две организации. По словам министра, наготове дорожная техника, противогололедные материалы, в круглосуточном режиме работают дежурно-диспетчерские службы, для получения оперативного прогноза погоды работает автоматическая система управления зимним содержанием, на опасных спусках и подъемах дежурит спецтехника.

Вывозить снег на «утилизацию» в Чебоксарах, по словам главы администрации Чебоксар Дениса Спирина, будут на площадки ГУП «БОС» в Новочебоксарске, а также на снегоплавильную станцию, рассчитанную на 45-60 кубов снега в час. Ее установят в индустриальном парке. Кроме того, заготовлены запасы песко-соляной смеси, мелкого щебня, а для обработки центральных улиц — более 1 тонны реагента «Бионорд». Во время сильных снегопадов колонну снегоуборщиков будет сопровождать патруль ГИБДД, а в случае если чье-то авто будет мешать уборке, рассмотрят возможность эвакуации машин.

Не в первый раз Олег Николаев поинтересовался, как в столице намерены бороться с брошенными на проезжей части большегрузами. Однако четкого ответа не последовало. «Мы договорились, что утвердим конкретные улицы, где стоянка автомобилей запрещена, и проработаем соответствующие меры воздействия. Пока мы это не организуем, будем бороться с ветряными мельницами», — обозначил руководитель республики, попросив к концу недели доложить о проделанной работе. «От того, как мы относимся к таким мелочам, зависит безопасность. Наведение порядка позволит исключить инциденты на дороге и сохранить жизни», — отметил Олег Николаев.

ПОРУЧЕНИЕ.

Главам администраций обеспечить все мероприятия по осеннему призыву.

С 1 ноября в стране начался очередной призыв на военную службу. Как доложил военный комиссар Чувашии Бахтиер Холиков, с этого дня приступили к работе и республиканская призывная комиссия, и 26 муниципальных призывных комиссий. До всех глав муниципальных образований республики доведена норма призыва, которая установлена для Чувашии Штабом Центрального военного округа. «Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — заметил Бахтиер Холиков.

В республике созданы 26 медицинских комиссий для медицинского освидетельствования призывников и определен порядок оказания консультативной помощи врачам, участвующим в работе медицинских комиссий. «Сборный пункт на 100% обеспечен вещевым, продовольственным и медицинским имуществом и готов к отправкам воинских команд. Начало отправок молодого пополнения запланировано с 9 ноября», — доложил военком Чувашии.

Как особо подчеркнул докладчик, граждане, призванные на военную службу в плановом порядке, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно отправлены к местам проживания.

«Эта работа плановая, она слегка была сдвинута в связи с выполнением мероприятий по частичной мобилизации. Завершив ее, мы приступили к плановым задачам по призыву. Как Президент страны, так и министр обороны однозначно не просто заявили, а дали указание срочников к мероприятиям в рамках специальной военной операции не привлекать. Они будут проходить плановую военную подготовку», — добавил Олег Николаев.