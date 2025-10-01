Олег Николаев, Глава Чувашской Республики:

«Благодаря заблаговременному старту отопительного сезона смогли оперативно выявить и устранить слабые места, связанные с износом инфраструктуры. Сейчас важно использовать оставшиеся теплые дни максимально эффективно — завершить все пусконаладочные и ремонтные работы в Урмарском округе, Новочебоксарске и Чебоксарах. <…> Поручил администрациям округов, Минстрою и Госжилинспекции держать взаимодействие с управляющими компаниями под контролем. Отдельно подчеркнул: жители должны знать свои права и требовать от управляющих исполнения всех норм. Ситуацию продолжим контролировать, особенно в Чебоксарах. Через месяц заслушаем подробный отчет — где управляющие компании справились самостоятельно, а где понадобилось вмешательство республиканских структур. По итогам примем конкретные меры и решения».