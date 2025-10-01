Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Олег Николаев, Глава Чувашской Республики:

«Благодаря заблаговременному старту отопительного сезона смогли оперативно выявить и устранить слабые места, связанные с износом инфраструктуры. Сейчас важно использовать оставшиеся теплые дни максимально эффективно — завершить все пусконаладочные и ремонтные работы в Урмарском округе, Новочебоксарске и Чебоксарах. <…> Поручил администрациям округов, Минстрою и Госжилинспекции держать взаимодействие с управляющими компаниями под контролем. Отдельно подчеркнул: жители должны знать свои права и требовать от управляющих исполнения всех норм. Ситуацию продолжим контролировать, особенно в Чебоксарах. Через месяц заслушаем подробный отчет — где управляющие компании справились самостоятельно, а где понадобилось вмешательство республиканских структур. По итогам примем конкретные меры и решения».

Опубликовано: 7 октября 2025 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.