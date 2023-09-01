Бизнесу в Чувашии стали доступны новые финансовые инструменты

«Мой бизнес» Чувашии расширил возможности микрофинансовой поддержки, доступной в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

По сообщению Минэкономразвития, теперь программой финансирования «Своих не бросаем» могут воспользоваться и предприятия, существенный процент сотрудников, которые подписали контракт на военную службу. По ее условиям бизнес может получить до 1 млн рублей по ставке 5,2% годовых. Ранее программа действовала для предпринимателей, имеющих статус ветерана боевых действий, присвоенный за выполнение задач специальной военной операции, и бизнеса, который активно поддерживает участников СВО.

Напомним, программа «Своих не бросаем» заработала в регионе в апреле этого года. За это время льготное государственное микрофинансирование получили 30 предпринимателей на сумму 27,4 млн рублей.