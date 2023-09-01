В 2024 году в Чувашии будет запущен еще один технопарк — «Абат»

Межведомственная комиссия проинспектировала ход строительства объекта.

Как напоминают в Минэкономразвития, проект реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Профиль парка — торгово-технологическое оборудование для пищевой промышленности. Проектно-сметной документацией предусмотрено строительство здания по производству посудомоечных машин и производственного здания. По последним данным, готовность производственного корпуса составляет 67%. Практически завершены работы по огнезащитной обработке металла, заполнению оконных и дверных проемов, устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения. По графику осваиваются выделенные бюджетные и внебюджетные средства.