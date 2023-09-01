Машиностроители Чувашии сдали нормативы ГТО

За отличным настроением и для укрепления здоровья

Сотрудники предприятий, входящих в региональное объединение Союза машиностроителей России, по-спортивному отметили свой профессиональный праздник — бодрой и энергичной зарядкой под зажигательную музыку, зрелищной эстафетой с баскетбольными мячами, а на десерт — сдача нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» для проверки физического состояния. Более 100 участников попробовали силы в выполнении испытаний на стадионе «Спартак».

…Свежий воздух и по-настоящему летняя погода в сентябре мотивировала машиностроителей Чувашии принять участие в праздничном фестивале комплекса ГТО, отвлекшись от трудовых будней. Многие сотрудники усиленно готовились, чтобы проявить спортивные умения в подтягиваниях, отжиманиях, беге на 1000 и 60 метров, упражнениях на пресс, прыжках с места и наклонах вперед из положения стоя. Конечно, перед выполнением нормативов участники привели мышцы в тонус благодаря динамичной зарядке. А в эстафете с баскетбольными мячами команды предприятий вовсе боролись за красивый и большой кубок победителя, который в итоге достался коллективу компании «КАВАЗ».

«Очень хорошо, что нам удалось завоевать кубок за победу в спортивной эстафете с баскетбольными мячами. Настроение отличное! — поделилась эмоциями инструктор профсоюзной организации предприятия Ирина Морозова. — Если говорить о комплексе ГТО, то для меня очень важно сдать нормативы. Самое тяжелое испытание — бег, нужно тренировать выносливость. Легче всего я справилась с прыжками с места».

Очень правильно и скрупулезно к каждому испытанию подходил опытный ведущий специалист по сервисному обслуживанию ООО «Сервис промышленных машин» Владимир Яковлев, работающий на заводе с 1984 года. Конечно, любимых для Владимира Валерьяновича лыж в нормативах по понятным причинам не значилось, но и в летней программе комплекса ГТО он показал достойные результаты. «Нормативы ГТО для меня уже не в диковинку. Не сосчитать, сколько раз я их сдавал. Очень рад проверить себя, увидеть и пообщаться со знакомыми», — подчеркнул Владимир Яковлев.

А ведущий инженер-технолог Чебоксарского агрегатного завода Александр Иванов очень хотел добиться цели, которая доселе была недосягаема. «У меня была серьезная мотивация участвовать в нынешней сдаче ГТО — в школе мне не удавалось выполнить нормативы на золотой знак, и сейчас я стараюсь взять непокоренную вершину, — признался Александр Иванов. — Очень активно занимаюсь спортом и всегда нахожу время поиграть в футбол или сходить в бассейн, даже несмотря на плотный рабочий график».

Кстати

В настоящее время нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» активно сдают студенты и сотрудники различных образовательных учреждений и предприятий республики — ЧГУ имени И.Н. Ульянова, ЧГПУ имени И.Я. Яковлева, «АБС Электро» и другие.