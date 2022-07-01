В Ядрине и Аликово появились точки притяжения для молодежи и старшего поколения

Там уже построены новые площадки для подготовки к сдаче ГТО. Аналогичный проект реализуется также в Канашском районе. Финансовые средства на закупку спортивного инвентаря нашей республике выделены в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Недавно одна из известных компаний по производству спортивного оборудования установила на площадке, расположенной неподалеку от реконструированного в 2020 году Центра тяжелой атлетики в Ядрине, тренажеры для силовых тренировок, специальные платформы для выполнения испытаний комплекса «Готов к труду и обороне», турники и другие элементы — всего 22 наименования. Все конструкции размещены на травмобезопасном покрытии. Теперь у любителей здорового образа жизни появится возможность улучшить физическую форму при помощи современных тренажеров.

«С появлением новой площадки увеличится количество жителей муниципалитета, выполнивших нормативы ГТО на знаки отличия, дети будут более активно участвовать в спортивной жизни района, — подчеркнул министр спорта Чувашии Василий Петров. — Уверен, новый объект внесет свой вклад как в дело увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, так и в дело обеспеченности населения спортивными объектами».

И в Ядрине, и в других муниципалитетах республики подготовка бетонного основания под площадки для сдачи ГТО, а также монтаж оборудования за счет республиканских субсидий осуществляется администрациями муниципалитетов, которые впервые в этом году получили такую возможность.

Благодаря дополнительно выделенным средствам из федерального бюджета в этом году в республике будет создана еще одна площадка ГТО — она появится на базе физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни». В перечне оборудования новой площадки — 18 наименований.

Кстати На данный момент на территории России функционирует более 2,6 тысячи центров тестирования комплекса «Готов к труду и обороне», в которых любой желающий может проверить свои возможности и сдать нормативы.

Как сообщили в Минспорта Чувашии, новые площадки ГТО станут точкой притяжения не только профессиональных спортсменов, но и любителей физической культуры разного возраста. На таких объектах можно будет вести подготовку к сдаче норм ГТО и проводить время с пользой для здоровья.