Сотрудники «Советской Чувашии» и Минспорта сдавали нормативы ГТО

Раз, два три – прыгнули. А также отжались и подтянулись

…Вместо утренней планерки – поднимание гири, взамен интервью – упражнение на пресс и отжимания. Именно так начался рабочий день у сотрудников «Советской Чувашии» и республиканского Минспорта, дружным тандемом сдававших нормативы ГТО.

Акция прошла накануне восьмого дня рождения современного комплекса «Готов к труду и обороне». Цифра не круглая, но значимая. За это время многие любители здорового образа жизни попробовали свои силы в сдаче нормативов, но для сотрудников «СЧ», в том числе и для автора этих строк, освоение комплекса стала «первой пробой пера».

Еще задолго до стартового свистка начались волнительные моменты. «Какие результаты покажу? Не подведу ли газету?»… В голове крутились разные мысли, но ближе к старту удалось успокоиться. Тем более, представители Минспорта, уже сдававшие нормативы, щедро делились опытом.

«Я сам сдавал ГТО еще в молодости и до сих пор помню ощущение праздника, потому что все дружно выходили на старт, подбадривали друг друга, — рассказал министр спорта Чувашии Василий Петров. — Сейчас комплекс ГТО обрел вторую жизнь. ГТО – это инструмент, который позволяет людям разных возрастов включаться в систематические занятия спортом через подготовку к сдаче нормативов. И нам очень приятно провести сегодняшнее мероприятие вместе с друзьями из газеты «Советская Чувашия», которой в этом году исполняется 105 лет. Хочу сказать спасибо газете, за то, что она уделяет внимание развитию спорта и здорового образа жизни в республике»

«Многие говорят, что журналисты – люди не спортивные, – отметил главный редактор «Советской Чувашии» Владимир Васильев. — Но к сотрудникам «СЧ» это не относится. Уже более 80 лет вместе с Минспорта Чувашии мы проводим крупнейшее спортивное мероприятие республики — эстафету газеты «Советская Чувашия». И не только проводим – много лет наша команда тоже участвует в забегах. А принимая на работу будущих сотрудников, всегда говорим им: «Мы о спорте не только пишем, но и сами выходим на старт». Сдача норм ГТО – еще один яркий тому пример».

Справка «СЧ» На сегодняшний день более 77 тысяч жителей республики присоединились к движению ГТО. В прошлом году нормативы сдали 8756 человек, из них на золотой значок отличия — 3044. По итогам 2021 года в рейтинге регионов страны по реализации Всероссийского комплекса ГТО Чувашия поднялась с 45 на 27 место, улучшив результат сразу на 18 позиций.

И вот торжественное вступление позади, началась сдача нормативов. Корреспондент «СЧ» сразу помчался в секцию прыжков с места. Но процесс поначалу не задался: то распрыжка корявая, то еще что – уже не только свои, но и представители Минспорта дружно подбадривали. И — помогло! В последней попытке норматив был покорен! Далее по программе шло упражнение на пресс (поднимание туловища из положения лежа на спине). Накануне автор этих строк специально ходил в тренажерный зал, чтобы лучше подготовиться к силовым испытаниям. Однако все равно пришлось попотеть. К концу отведенной минуты сердце билось так, как будто стреляешь на последнем рубеже биатлонной эстафеты на Олимпиаде. Но справился! С тяжелым оскалом на лице удалось усмирить и 16-килограммовую гирю. Хоть порой уже практически рука отваливалась….

Выяснилось, что у каждого участника команды «СЧ» были коронные виды. Роману Николаеву, например, блистательно удались прыжки с места: он, как говорится, пришел, увидел, и — победил норматив. Не испытала проблем в отжиманиях представительница прекрасной половины «СЧ» Диана Данилова — сделав 23 повтора, она выполнила норматив на золотой знак. Еще один участник нашей команды, Константин Арсентьев в первый раз сдавал комплекс ГТО. И даже немного удивился своим результатам. «Я думал, что с некоторыми нормативами справлюсь куда хуже, — сказал он. — А тут упражнение по растяжке удалось сдать на золото. Я был очень рад!».

Что касается участников команды министерства, то их, как говорится, положение обязывает дружить со спортом. Светлана Валюшина, например, в свободное от работы время занимается плаванием. Поэтому норматив в этом виде спорта дался ей очень легко. «У меня прекрасное настроение, — рассказала она. — Во-первых, показала неплохой результат. Во-вторых, для меня сдача норм ГТО – это праздник спорта, веселья и хорошего настроения».

Во время небольшого перерыва члены обеих команд воспользовались свободной минуткой для фотографии на память. «Неформальная обстановка сближает. А сам процесс сдачи нормативов важен не только для проверки физической формы, но и для поддержания командного духа,– отметил начальник спортивного отдела министерства Александр Пиняев. – Поэтому посоветовал бы каждому предприятию или ведомству мобилизовать коллектив на сдачу нормативов ГТО».