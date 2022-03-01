Сотрудники «Советской Чувашии» и Минспорта сдавали нормативы ГТО

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото Максима Васильева

 Раз, два три – прыгнули. А также отжались  и  подтянулись

…Вместо  утренней планерки – поднимание гири,  взамен интервью – упражнение на пресс и отжимания. Именно так начался рабочий день у сотрудников «Советской Чувашии» и  республиканского Минспорта, дружным тандемом сдававших нормативы   ГТО.

Акция прошла накануне восьмого дня рождения современного комплекса «Готов  к труду и обороне». Цифра не круглая, но значимая. За это время  многие любители здорового образа жизни попробовали свои силы в сдаче нормативов, но для сотрудников «СЧ», в том числе и для автора этих строк, освоение комплекса стала «первой пробой пера».

Еще задолго до стартового свистка начались волнительные моменты. «Какие результаты покажу? Не подведу ли газету?»… В голове крутились разные мысли, но ближе к старту удалось успокоиться. Тем более, представители  Минспорта, уже сдававшие нормативы, щедро делились опытом.

«Я сам сдавал ГТО  еще в молодости и  до сих пор помню ощущение праздника, потому что все дружно выходили на старт,  подбадривали друг друга, —  рассказал министр спорта Чувашии Василий Петров. —  Сейчас комплекс ГТО обрел вторую жизнь. ГТО  – это инструмент, который позволяет людям разных возрастов  включаться в систематические занятия спортом через подготовку к сдаче нормативов.  И нам очень приятно провести сегодняшнее мероприятие вместе с друзьями из газеты «Советская Чувашия», которой в этом году исполняется 105 лет. Хочу сказать спасибо газете,  за то, что  она уделяет  внимание развитию спорта и здорового образа жизни в республике»

 «Многие говорят, что журналисты – люди не спортивные,  – отметил главный редактор «Советской Чувашии» Владимир Васильев. —  Но к сотрудникам «СЧ» это не относится. Уже более 80 лет вместе с Минспорта Чувашии мы проводим крупнейшее спортивное мероприятие  республики — эстафету  газеты «Советская Чувашия». И не только проводим – много лет наша команда тоже участвует в забегах. А принимая на работу будущих сотрудников, всегда говорим им: «Мы о спорте не только  пишем, но и сами выходим на старт». Сдача норм ГТО – еще   один  яркий  тому пример».

Справка «СЧ»

На сегодняшний день более 77 тысяч жителей республики присоединились к движению ГТО. В  прошлом году нормативы сдали 8756 человек, из них на золотой значок отличия  — 3044. По итогам 2021 года в рейтинге регионов страны по реализации Всероссийского комплекса  ГТО  Чувашия поднялась с 45 на 27 место, улучшив результат сразу на 18 позиций.  

И вот  торжественное вступление позади,  началась   сдача нормативов. Корреспондент «СЧ» сразу помчался  в секцию прыжков с места. Но  процесс  поначалу   не задался: то распрыжка корявая, то еще что – уже  не только свои, но и представители  Минспорта  дружно подбадривали. И — помогло! В  последней попытке норматив был покорен! Далее по программе шло упражнение на пресс (поднимание туловища из положения  лежа на спине). Накануне автор этих строк  специально ходил в тренажерный зал, чтобы лучше подготовиться к силовым испытаниям. Однако все равно пришлось попотеть. К концу отведенной минуты сердце билось так, как будто стреляешь на последнем рубеже биатлонной эстафеты на Олимпиаде. Но справился! С тяжелым оскалом на лице удалось усмирить и 16-килограммовую гирю. Хоть порой уже практически рука отваливалась….

Выяснилось, что  у каждого участника команды «СЧ»  были   коронные виды.  Роману Николаеву, например,  блистательно удались прыжки с места:  он, как говорится, пришел, увидел,  и —  победил норматив.  Не испытала проблем в  отжиманиях  представительница прекрасной половины «СЧ» Диана Данилова —  сделав 23 повтора, она  выполнила норматив на золотой знак.  Еще один   участник  нашей команды,  Константин Арсентьев в первый раз сдавал комплекс ГТО. И даже немного удивился своим результатам. «Я думал, что с некоторыми нормативами справлюсь куда хуже, — сказал он. — А тут упражнение  по растяжке удалось сдать на золото. Я был очень рад!».

Что касается участников  команды министерства, то их, как говорится, положение  обязывает дружить со спортом.  Светлана Валюшина, например,  в свободное от работы время занимается плаванием. Поэтому норматив в этом виде спорта дался ей  очень  легко. «У меня прекрасное настроение, — рассказала она. —  Во-первых, показала неплохой результат.  Во-вторых, для меня сдача норм ГТО – это праздник спорта, веселья и хорошего настроения».

Во время небольшого перерыва члены обеих команд воспользовались свободной минуткой для фотографии на память. «Неформальная обстановка сближает.  А сам процесс  сдачи  нормативов важен не только для проверки физической формы, но  и для поддержания командного духа,– отметил начальник спортивного отдела  министерства Александр Пиняев. – Поэтому посоветовал бы каждому предприятию или ведомству мобилизовать коллектив  на сдачу нормативов  ГТО».

Опубликовано: 25 марта 2022 г.


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