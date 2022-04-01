В Чебоксарах прошел региональный этап фестиваля комплекса ГТО

Главное — не значок, а здоровье и хорошее настроение

На базе спортшколы «Спартак» состоялся региональный этап фестиваля комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов Чувашии. Участники спортивного праздника не только проверяли физическую готовность, но и боролись за путевку на всероссийский этап фестиваля комплекса ГТО, который пройдет с 15 по 20 мая в Екатеринбурге.

Команды ответственно подошли к сдаче нормативов. С самого утра зал стадиона «Спартак» заполнили любители здорового образа жизни, демонстрировавшие физическую подготовку. Несмотря на то что многие участники, что называется, дружат со спортом, людям все равно важно было выйти из рабочих кабинетов, производственных цехов и прочувствовать атмосферу праздника!

«Во время сдачи комплекса можно пообщаться с друзьями и познакомиться с новыми людьми, — поделилась мнением учительница начальных классов из Комсомольского района Дина Юнусова. — У нас команда дружная, мы друг над другом подшучиваем, подбадриваем. Если ты не показал результат, то никто не скажет, что ты плохой и ничего не умеешь, а наоборот, поддержат».

…Пока одни участники пытались выполнить норматив по плаванию, другие старались показать себя в силовых упражнениях. Причем, несмотря на солидный опыт, далеко не все любители здорового образа жизни делали разминку перед подходом к снаряду. А вот 59-летняя учительница физкультуры из Шумерли Галина Улисова старательно выполняла зарядку: «Без разминки нельзя, тем более в нашем возрасте, — пояснила она корреспонденту «СЧ». — Если ты ведешь активный образ жизни, то и здоровье лучше. А когда сидишь за столом и ничего не делаешь, то ничего хорошего не будет. Нужно больше движения».

Тем временем сотрудники «АБС Электро» бурно поддерживали одного из самых молодых членов коллектива, Евгения Ишмуратова, старавшегося изо всех сил выполнить отжимания на золотой значок. Коллеги «держали кулачки» за своего участника и даже подсказывали, как правильно выполнить упражнение. «У нас очень дружный коллектив, мы участвуем во многих соревнованиях. Внутри нашего холдинга проходят соревнования по легкой атлетике, велоспорту, лыжам, футболу, волейболу. Мы спортивная команда! — сказал позже сам Евгений. — Я ехал на сдачу нормативов с надеждой, что нам удастся хотя бы войти в тройку сильнейших команд. Если ты выполнил норматив, то у тебя есть ориентир в следующий раз показать результат еще лучше».

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ, министр спорта Чувашии: «За последние несколько лет комплекс ГТО снискал большую популярность у жителей нашей республики, вовлекая в свои ряды все новых поклонников — людей разного возраста, профессий и увлечений. Мы в нашей республике хотим сделать так, чтобы спорт стал нормой жизни для каждого. Для этого мы строим новые спортивные сооружения и реконструируем существующие, чтобы каждый житель нашей республики смог заниматься спортом».

Кстати, у участников был выбор в сдаче нормативов — либо поднимать гирю, либо идти на перекладину. И выбор любителей здорового образа жизни чаще всего оказывался в пользу тяжелого снаряда весом 16 кг. При этом поднимание гири участникам давалось совсем нелегко…

С хорошим настроением переходили от одного снаряда к другому представители команды «СБЕРа». Один из ведущих банков России старается не пропускать важные спортивные соревнования в республике. По словам одного из членов команды, Родиона Афанасьева, сдача нормативов ГТО помогает поднять жизненный тонус, поддерживать себя в хороших физических кондициях и сплачивает коллектив.

Для участника команды Шумерлинского завода специализированных автомобилей Николая Ванеева самым трудным испытанием в программе комплекса ГТО оказалось подтягивание, которое он сдал на серебряный значок. При этом Николай считает, что благодаря спорту и здоровому образу жизни любой человек сможет достигнуть новых высот в жизни. «Появляются силы на выполнение большого количества дел, которое неподготовленным труднее было бы воплотить в жизнь, — сказал он. — Я рекомендую всем попробовать сдать комплекс ГТО. Ребята, которые сдают его в нашей команде, моложе меня. Я рад, что они занимаются спортом, говорю им: «Не останавливайтесь. Нужно держать себя в хорошей форме!»

Выше уже говорилось, что в стенах спорткомплекса «Спартак» разыгрывалась путевка на всероссийский этап сдачи комплекса ГТО. Как оказалось, среди участников был и любитель здорового образа жизни с опытом участия в этом фестивале, объединившем все регионы страны. Учитель физкультуры школы № 3 из Канаша Сергей Николаев помимо того, что уже представлял нашу республику на всероссийском этапе сдачи комплекса «Готов к труду и обороне», так еще у него получилось стать обладателем значков ГТО в трех возрастных ступенях.

«В позапрошлом году я выступал от Чувашии на всероссийском этапе фестиваля ГТО в городе Кисловодске. Мы выступили успешно, и у меня остались отличные воспоминания от тех соревнований, — сообщил Сергей Николаев. — Как учитель физкультуры, я показываю положительный пример своим ученикам. Сдача нормативов ГТО дает дополнительную мотивацию для занятий спортом».

По итогам регионального этапа фестиваля победу праздновали сотрудники спортшколы — физкультурно-спортивного комплекса «Аль» Янтиковского района. Второе место заняла команда спортшколы «Азамат» Цивильского района, а третье — «АБС Электро».