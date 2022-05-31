ГТО — основа для здоровья

Нужно не только нагружать себя тренировками, но и правильно восстанавливаться

Подготовка к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» серьезно помогает в физическом развитии человека в любом возрасте. Конечно, не все любители физкультуры, сдающие ГТО, делают это, чтобы получить знак отличия, — чаще людям важно просто оценить свое физическое состояние. А для абитуриентов, например, это возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз.

При этом многие любители спорта, желающие проверить свои физические кондиции, задаются вопросом — как правильно подготовиться к сдаче комплекса ГТО? Нужно ли прилагать сверхусилия на тренировках или достаточно спокойных занятий в обычном ритме? Однозначный ответ дать сложно — у каждого человека индивидуальные особенности, и их важно учитывать при нагрузке. В нашем материале — общие рекомендации, которым нужно следовать для успешной сдачи ГТО.

«Комплекс «Готов к труду и обороне» — это основа для физического развития, — говорит региональный оператор ГТО Светлана Григорьева. — Многие люди проходили испытание им в школе. Взрослым людям я бы порекомендовала обратиться к школьной программе. В комплексе нет ничего сложного — можно начать подготовку дома».

КСТАТИ По итогам 1 квартала 2022 года во всероссийском рейтинге реализации комплекса «Готов к труду и обороне» Чувашия заняла 13-е место среди всех 85 субъектов страны.

В домашних условиях для развития гибкости можно выполнять наклоны до пола, а в улучшении силовых характеристик помогут отжимания и упражнения на пресс. В состав комплекса «Готов к труду и обороне» для 6-й ступени (18-29 лет) у мужчин входит как спринтерская дистанция на выбор (30, 60 или 100 метров), так и стайерская на 3000 метров. Если любитель здорового образа жизни решил сдавать эти нормативы, то с интенсивной нагрузки начинать не стоит. Для начала будет достаточно обычных прогулок вокруг близлежащего стадиона или парка с постепенным переходом на бег. Однако при выполнении упражнений на свежем воздухе нужно учитывать важную деталь — одежда и обувь должны соответствовать погоде и задачам тренировочного занятия.

Одно из испытаний по выбору — плавание на 50 м. Чтобы грамотно подвести организм к сдаче этого норматива, нужно заниматься в бассейне два-три раза в неделю. Если же вы на начальном уровне, то лучше плавать под руководством инструктора. По мнению Светланы Григорьевой, человек, до поры до времени не друживший со спортом и вдруг захотевший попробовать силы в сдаче нормативов ГТО, вполне сможет получить бронзовый знак отличия, если ответственно будет готовиться к испытаниям в течение полутора месяцев.

Вообще любителю здорового образа жизни важно ответственно относиться к процессу набора спортивных кондиций — если человек перед сдачей нормативов не будет систематически тренироваться, то не будет и результата. Регулярные нагрузки при правильном восстановлении — самый эффективный способ подготовки к сдаче норм ГТО. При этом необязательно отдыхать, лежа на диване, — дни восстановления можно провести с пользой, прогуливаясь в спокойном темпе на улице или купаясь в бассейне…