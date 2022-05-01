Студенты чебоксарских вузов сдают нормативы ГТО

И мандраж не смутил, и удовольствие получили

Обычно они обучаются в аудиториях или работают над интересными проектами, но только не сейчас. На сей раз студенты различных вузов Чувашии сменили учебные кабинеты на спортзал, чтобы попробовать силы в сдаче нормативов ГТО.

В спорткомплексе ЧГУ имени И.Н. Ульянова для проверки физической формы собрались юноши и девушки сразу из нескольких высших учебных заведений республики. Для кого-то это была первая «проба пера», но нашлись и любители здорового образа жизни, которые сдавали нормативы еще в школе. Один из них — студент ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Илья Журавлев. После сдачи нормативов Илья признался, что самым сложным испытанием для него стал наклон вперед на гимнастической скамье. А еще сказал, что, несмотря на уже имеющийся опыт участия в таких мероприятиях, испытал легкий мандраж перед выполнением упражнений.

«Я сдавал ГТО еще в школе — тогда результаты намного лучше были. В студенческие годы форму чуть подрастерял. Комплекс «ГТО» — это испытание для себя, а золотой знак отличия — это довольно хороший бонус в будущем», — добавил Илья Журавлев.

Андрей Александров, ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова: «Несколько месяцев назад в ЧувГУ открыли филиал Центра тестирования ГТО. Теперь у нас в университете любой желающий может сдать нормативы по всем необходимым для сдачи норм ГТО видам спорта. Кстати, абитуриентам тоже стоит обратить внимание на наш Центр тестирования. С этого года любой значок ГТО (не только золотой) — это дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз».

Ребята из ЧГУ имени И.Н. Ульянова также проходили испытание за испытанием — студенты дружной группой не просто стояли и смотрели, как их друзья прыгали с места и отжимались, но и подбадривали их: «Вперед, прыгни как можно дальше!» В такой атмосфере спортивного праздника не затерялась и студентка юридического факультета госуниверситета Алина Никифорова, обновившая свои результаты практически по всем нормативах.

«Я поддерживаю физическую форму — бегаю, занимаюсь фитнесом. Для меня сдача комплекса «ГТО» — это вовлечение в спорт и поднятие духа, — подчеркнула Алина. — Я и раньше сдавала ГТО, и по сравнению с прошлыми попытками мои результаты улучшились».

Также дружно сдавали нормативы и студенты Чувашского государственного аграрного университета. Один из членов команды вуза Валентин Аракчеев выполнял их впервые. «Как только пришел в спорткомплекс, сразу проникся атмосферой праздника. В отличие от спортивных соревнований, во время сдачи нормативов ГТО меньше напряжения, — рассказал Валентин. — На крупных соревнованиях ответственности больше. ГТО — это возможность проверить свою физическую форму».