Промышленный кластер «ПИКОП» из Чувашии становится межрегиональным

В это сообщество производителей изделий для комплексного оснащения помещений недавно вошла компания из Ставропольского края, сообщили в Минпромэнерго республики.

На сегодня в ассоциацию входят 18 компаний. Они совместно ищут решения системных проблем, реализуют общие проекты. В следующем году по инициативе кластера в Чебоксарах появится арт-объект, посвященный дверной индустрии.

Как отмечают в ассоциации, кластерный подход является приоритетным в развитии экономики региона, влияя на формирование промышленных цепочек и создание новых ниш для инвестиций. Повышается также конкуренция внутри самого кластера.