Промышленный кластер «ПИКОП» из Чувашии становится межрегиональным

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В это сообщество производителей изделий для комплексного оснащения помещений недавно вошла компания из Ставропольского края, сообщили в Минпромэнерго республики.
На сегодня в ассоциацию входят 18 компаний. Они совместно ищут решения системных проблем, реализуют общие проекты. В следующем году по инициативе кластера в Чебоксарах появится арт-объект, посвященный дверной индустрии.
Как отмечают в ассоциации, кластерный подход является приоритетным в развитии экономики региона, влияя на формирование промышленных цепочек и создание новых ниш для инвестиций. Повышается также конкуренция внутри самого кластера.

Опубликовано: 31 августа 2023 г.


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