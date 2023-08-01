Ошибку кадастровых инженеров можно исправить

В нашем садоводческом товариществе должны пройти комплексные кадастровые работы. Можно ли оспорить их итоги, если границы моего участка определят неверно?

Антонина Григорьева, Чебоксары

«В выбранном квартале межуется сразу несколько десятков, а то и сотен земельных участков, а также уточняются координаты зданий и сооружений, — говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева. — Не удивительно, что возникают реестровые ошибки. Как правило, они устраняются на этапе работы согласительной комиссии. Но есть случаи, когда собственники участков узнают о неточностях уже после внесения границ в Единый государственный реестр недвижимости».

Если границы вашего участка были определены неверно, необходимо обратиться в орган местного самоуправления. Администрация округа направит исполнителю работ по муниципальному контракту требование об исправлении реестровой ошибки. Кадастровый инженер должен будет все исправить и предоставить в Росреестр уточненную карту-план территории в рамках гарантийных обязательств. Гарантийный срок — три года.

В 2023 году комплексные кадастровые работы проводятся на территории 127 кварталов в 15 округах. Росреестр рекомендует всем собственникам недвижимости внимательно следить за ходом работ, знакомиться с предварительными документами и принимать участие в работе согласительной комиссии — так вы будете уверены, что границы вашего участка установлены верно.