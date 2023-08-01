Цифровой профиль туриста поможет создать сотовый оператор

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Цифровой профиль туриста поможет повысить эффективность региональной инфраструктуры, считает Глава Чувашии. Фото cap.ru

На днях Глава Чувашии Олег Николаев провел встречу с представителями ПАО «МегаФон» и новым директором регионального отделения в Чувашии Антоном Перцевым. Обсудили вопросы реализации инновационных проектов и развития телекоммуникационной инфраструктуры. Одной из главных тем разговора стало создание в республике цифрового профиля туриста.
Сотовая компания с помощью обезличенных данных может проанализировать туристические потоки. Система строится на анализе информации держателей сим­карт независимо от оператора связи, их перемещений внутри региона и за его пределами, местах ночевок и совершаемых ими транзакциях. Эти данные могут лечь в основу развития транспортной и туристической инфраструктуры республики.
По словам Олега Николаева, предложенный продукт укладывается в логику цифрового преобразования республики. В этой связи руководитель региона пригласил представителей «МегаФона» к участию в обсуждении мастер­плана Чебоксарской агломерации девятого сентября этого года.
Также по итогам встречи Минцифры республики совместно с сотовым оператором разработают «дорожную карту», на основе которой будут определяться стратегические векторы дальнейшего взаимодействия.

Опубликовано: 9 августа 2023 г.


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