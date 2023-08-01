Чувашия — в лидерах по росту промышленного производства

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Что промышленность в Чувашии — на подъеме, можно было убедиться на прошедшей в июле в Екатеринбурге международной промышленной выставке «Иннопром-2023». Фото cap.ru

Рост промышленного производства в Чувашии, по данным Росстата, за минувшее первое полугодие составил 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая динамика наблюдается впервые. В целом по России этот показатель не достиг и 3%, а в ПФО он составил 6%.

За отчетный период на 45,1% выросла добыча полезных ископаемых, прирост в обрабатывающих производствах составил 25,1%. В 2,3 раза увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий, в 2,1 раза — мебели, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, на 67,2% — прочих транспортных средств и оборудования, на 44,8% — ремонт и монтаж машин и оборудования, на 34,6% — производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 22,1% — изделий из соломки и материалов для плетения.

Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг достиг 190,9 млрд рублей. При этом ТОП основных направлений — это выпуск электронного оборудования, машиностроительная, пищевая и химическая отрасли промышленности.

Относительно июня 2022 года в июне текущего года индекс производства составил 135,9%. В частности, в 6,4 раза выросло производство мебели, в 3,7 раза — производство прочих транспортных средств и оборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий — в 2,9 раза, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — в 2,6 раза. Таким образом, республике понадобилось два месяца, чтобы побить свой прошлый рекорд, когда она стала второй по России. Тогда индекс промышленного производства в январе — апреле составил 114,6% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе обрабатывающих производств — 117,4%.

По словам Главы Чувашии Олега Николаева, поддержать набранный темп и продолжить наращивать результаты по отдельным направлениям помогут создаваемые в республике индустриальные парки и особая экономическая зона в Новочебоксарске. Об этом сообщает пресс­служба Администрации Главы республики.

Опубликовано: 9 августа 2023 г.


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