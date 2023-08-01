Сельская ипотека склоняется к готовому дому

Подавляющее большинство заемщиков сельской ипотеки в Чувашии предпочитают покупку готового дома с участком. На эти цели направлен 81% средств, на долю индивидуального жилищного строительства приходится 19% займов. Эти данные получены по итогам анализа профиля заемщика, проведенного Россельхозбанком.

Средняя сумма кредита в минувшем первом полугодии составила 2,7 млн рублей. В июле, после увеличения лимитов по сельской ипотеке, сумма возросла почти в полтора раза — до 4,3 млн рублей. Большинство выданных кредитов приходится на семейные пары. Средний возраст заемщика составляет 39 лет. Наибольшую активность проявляют жители Чебоксарского, Моргаушского и Цивильского округов.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза республики, программа сельской ипотеки помогла улучшить жилищные условия 1400 семей. В целом за период действия программы объем выдачи кредитов в регионе превысил 2,3 млрд рублей.