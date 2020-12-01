В Москве обсудили строительство нового корпуса инфекционной больницы и реконструкцию аэропорта

Глава Чувашии Олег Николаев, находясь в служебной командировке в Москве, провел несколько деловых встреч.

С президентом — председателем правления АО «Почта Банк» Дмитрием Руденко обсуждались вопросы повышения доступности финансовых услуг в регионе. Подписано соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

Дмитрий Руденко рассказал о запуске нового проекта кредитования быстровозводимых домов, индивидуальной недвижимости. Олег Николаев выразил заинтересованность в активном участии Чувашии в этом проекте. Он отметил значительный потенциал региона в этом направлении. Кроме того, чтобы обеспечить доступным жильем жителей региона, ведется работа в рамках ипотечных программ. Например, решением правительства республики ставка по сельской ипотеке для отдельных категорий жителей Чувашии снижена до 0,1% годовых.

Также в рамках своей командировки в Москву Глава Чувашии встретился с генеральным директором — председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым. На встрече обсуждались возможности развития сотрудничества предприятий региона и компании, расширения линейки и объемов высокотехнологичной продукции, выпускаемой для нужд ОАО «РЖД». Рассмотрена и возможность участия уникального передвижного музея «Поезд Победы» в мероприятиях Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, объявленного в 2021 году в Чувашии.

На совещании в Минздраве России с Главой Чувашии шла речь о строительстве нового инфекционного корпуса в Чебоксарах. Проектирование объекта начато в рамках поручения Президента страны Владимира Путина по итогам его рабочей встречи с руководителем республики, состоявшейся 3 сентября этого года.

Напомним, в начале сентября Глава Чувашии обратился к Президенту России с просьбой дать поручение Минздраву РФ для проработки вопроса строительства нового корпуса Республиканской инфекционной больницы. Учреждение построено в 1950-е годы, сегодня оно уже не отвечает современным требованиям.

С первым замминистра транспорта России — руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько Олег Николаев обсудил реконструкцию аэропорта Чебоксар. Реализация проекта позволит увеличить пропускную мощность аэропорта «Чебоксары» до более чем 200 человек в час. Благодаря возведению пристроя помещение будет расширено со стороны перрона и привокзальной площади. А реконструкция рулежной дорожки и перронов позволит одновременно принимать больше самолетов.

Также Олег Николаев дал интервью телеканалу Совета Федерации «Вместе РФ», прямой эфир которого прошел 8 декабря, и информационному агентству «Интерфакс».

Фото cap.ru

На переговорах в Москве речь шла о развитии сотрудничества и реализации новых проектов.