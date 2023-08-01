Банки временно приостанавливают сельскую ипотеку

В связи с повышением ключевой ставки Банка России до 12% и в целях недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками временно приостановлена выдача новых ипотечных кредитов по программе «Сельская ипотека». Выдача будет возобновлена после изменения текущей экономической ситуации, сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

Мера поддержки по данной программе предусматривает получение льготного ипотечного кредита на приобретение или строительство жилья по ставке от 0,1 до 3% годовых. С 2020 года благодаря этому свои жилищные условия улучшили более 120 тыс. семей страны. При этом министерство продолжает оказывать господдержку на развитие жилищного строительства и благоустройство домовладений. На эти цели в 2023 году направлено 5,7 млрд рублей, в том числе на предоставление социальных выплат гражданам, проживающим на сельских территориях, работающим в агропромышленном комплексе, социальной сфере и лесной отрасли, а также на строительство жилья, предоставляемого по договорам найма.