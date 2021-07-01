Сельчанин на «сельскую ипотеку» за год построил дом

Спрос на льготный кредит заметно растет.

Недавно правительство России одобрило выделение дополнительных шести миллиардов рублей на комплексное развитие сельских территорий в 2021 году по государственной программе.

Из них два миллиарда рублей будет направлено на одну из самых востребованных мер господдержки — «сельскую ипотеку». Программа улучшения жилищных условий в сельской агломерации по рекордно низкой ставке стала настоящим прорывом. Спрос со стороны граждан в несколько раз превысил годовой план выдачи таких льготных кредитов.

По данным Управления Росреестра по Чувашии в первом полугодии 2021 года зарегистрированы 464 «сельские ипотеки». В основном сельчане оформляют ипотеку на готовое жилье: квартиры или индивидуальные дома, гораздо реже берут средства на строительство дома с нуля. Специалисты Росреестра процесс ипотеки не затягивают, причем не только по госпрограммам. Заявки рассматриваются в течение двух дней.

Пока кто-то только собирает документы, чтобы попасть под льготное кредитование, Олег Смирнов из Моргаушского района скоро справит новоселье. Олег Аристархович имел свободный земельный участок, а в апреле прошлого года узнал о возможности построить на нем дом под льготный процент. Он сразу же обратился в местное отделение Россельхозбанка. Заполнил анкету и быстро представил необходимый пакет документов. Одобрение кредита получил через три дня.

Затем необходимо было выбрать подрядчика из предложенного банком перечня, сделать проект дома и составить смету. Все эти процедуры удалось согласовать к середине августа. Именно тогда Смирнов и получил долгожданный кредит в размере 2,7 миллиона рублей на строительство дома. Согласно договору подрядчик должен был построить дом за два года. Но Олег Аристархович оказался дотошным и расчетливым хозяином. Он понимал, что цены на стройматериалы могут резко подскочить, что не раз бывало, и уложиться в выделенную сумму будет проблематично, поэтому подгонял строительную бригаду. К маю этого года возведение дома было завершено. Осталось провести коммуникации: газ, воду, свет.

На этой стадии Смирнов получил добро от Россельхозбанка о регистрации права на незавершенный дом. В конце мая Управление Росреестра за два дня зарегистрировало дом, и на руках у Олега Аристарховича оказался документ, гласящий, что он является владельцем дома, который находится в залоге у банка.

«Я уверен, что до конца июля будет завершена работа по подводке и подключению дома к необходимым коммуникациям, и можно будет приступить к внутренней отделке помещений. Меньше чем за год удалось поставить просторный дом, — делится приятным Олег Смирнов. — Нисколько не жалею, что взял кредит по программе «Сельская ипотека». Без поддержки государства я бы ни за что не построил этот дом. Для моей семьи не обременительно в месяц гасить кредит в сумме 6700 рублей».