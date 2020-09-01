Целевое обучение, сельская ипотека и комфортная среда должны помочь решить кадровую проблему на селе

Целевое обучение в вузах должно стать одним из эффективных способов решения кадровой проблемы на селе. Об этом Глава республики Олег Николаев напомнил во время посещения Чувашского аграрного университета.

В следующем учебном году необходимо направить на целевое обучение как можно больше людей из сельской местности, подчеркнул он. И добавил, что важно при этом создать достойные условия для жизни и работы на селе.

«Со стороны государства, — отметил Олег Николаев, — принято достаточно много решений, чтобы сделать труд в аграрной отрасли более привлекательным. Это формы поддержки и самой отрасли, и сельчан — при покупке или строительстве жилья. Сейчас активнее будем двигаться по части комплексного благоустройства сельских территорий. Когда есть возможность с интересом трудиться, комфортно проживать и проводить досуг, то, конечно, люди будут выбирать местом работы село».

На состоявшемся в аграрном университете круглом столе Глава Чувашии сообщил, что льготные ставки по «сельской» ипотеке для жителей республики будут продлены и на следующий год. «Все формы поддержки, которые в этом году были введены, не просто будут планироваться, они будут расширяться», — уточнил он.

Фото Олега Мальцева

В аграрном университете Глава Чувашии побывал в современных учебно-исследовательских лабораториях, созданных при поддержке ведущих сельхозпредприятий республики.