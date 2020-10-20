Сельчанам ипотека нравится, но…

С начала действия новой программы ипотечного кредитования по нынешний сентябрь Управление Росреестра по Чувашии зарегистрировало 72 сельские ипотеки.

Несмотря на привлекательные условия по приобретению жилья в сельской местности, желающих реально воспользоваться господдержкой на селе оказалось немного. Хотя интерес к новой льготной программе проявило немало жителей республики.

Руководитель ведомства Екатерина Карпеева поясняет, что низкий показатель объясним. Во-первых, людей в денежном плане ощутимо подкосила пандемия коронавируса. Во-вторых, сельчане столкнулись с неожиданной проблемой — готового жилья нет, а возводить дом с нуля, что тоже возможно по льготной программе, не всем по силам.

Напомним, в регионах России сельская ипотека стартовала в январе 2020 года. Цель программы — улучшить жилищные условия сельчан, привлечь в агросектор горожан и остановить отток людей в мегаполисы. Изначально процентная ставка по сельской ипотеке была установлена размером не более 3%. Но в апреле правительство Чувашии приняло решение о снижении ставки до 2%. Между тем в республике есть определенные категории граждан, которые льготную ипотеку могут получить от 0,1 до 1,5% годовых. Подробности можно уточнить в Россельхозбанке и Сбербанке, которые занимаются выдачей сельских кредитов в нашем регионе.

Сельскую ипотеку могут получить граждане, желающие проживать и работать в сельской местности. Срок кредитования — до 25 лет. Первоначальный взнос — 10%. Сумма ипотеки — до 3 млн рублей. В рамках льготной программы в ипотеку можно взять квартиру, дом или земельный участок под строительство. Главное, чтобы объекты недвижимости располагались в сельских агломерациях: селах, поселках городского типа, малых городах с численностью населения не более 30 тысяч человек. В Чувашии к таким населенным пунктам относятся Козловка, Мариинский Посад, Цивильск, Ядрин.

Фото Валерия Козлова из архива редакции

Ожидается, что программа «Сельская ипотека» продлится в стране до 2025 года. По ней должно быть построено и куплено 1 млн кв. метров жилья для 10 тысяч семей.