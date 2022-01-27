Чувашия лидирует в развитии села

Государственная программа помогает выровнять уровень жизни городского и сельского населения

Чувашская Республика отмечена в числе регионов, активно реализующих программу комплексного развития сельских территорий. Об этом вице-премьер Правительства страны Виктория Абрамченко доложила на совещании у Президента России Владимира Путина.

«Одним из наиболее востребованных жителями мероприятий программы является благоустройство сельских территорий. В прошлом году были успешно реализованы более 3600 таких проектов в 76 регионах нашей страны. Хочу отметить регионы, которые активно включились в реализацию программы. Это республики Саха (Якутия) — 69 проектов, Чувашия — 37 проектов, Татарстан — 35 проектов, Хакасия и Краснодарский край — по 34 проекта», — сообщила вице-премьер. Абрамченко подчеркнула также, что за два года реализации программа стала поистине народной. Она позволяет улучшить ситуацию с жильем, инфраструктурой, образованием и здравоохранением на селе, выровнять уровень жизни городского и сельского населения.

«Мы заинтересованы в реализации новых проектов, которые позволят успешно решать задачи развития территорий и агропромышленного комплекса. Готовы стать «пилотами» по многим направлениям федеральной повестки, — отмечает Глава Чувашии Олег Николаев. — Тут важно синхронизировать реализацию проектов по разным направлениям и думать не только о том, как построить объекты, но и о том, чтобы они полноценно функционировали, активно вовлекать в эту работу граждан».

Всего на реализацию программы в Чувашии, по данным Минсельхоза республики, за два года направлено более 2 миллиардов рублей. В рамках программы в 2021 году было построено и отремонтировано свыше 1000 объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Одними из важных критериев при этом стали учет мнения граждан, проживающих на конкретной территории, и количество новых рабочих мест, создаваемых на селе.

Как отметила на совещании Виктория Абрамченко, безусловным приоритетом является улучшение жилищных условий людей посредством предоставления «сельской ипотеки». За прошедший год в Чувашии одобрено кредитов на общую сумму более 1,1 млрд рублей, что позволило улучшить жилищные условия 736 семей.

На 2022 год в Чувашии на реализацию программы комплексного развития сельских территорий предусмотрено еще 869,7 млн рублей. Средства будут направлены на реализацию проектов по благоустройству, созданию комфортной среды для жизни и работы на сельских территориях и субсидирование ранее выданных кредитов по «сельской ипотеке». Кроме того, уточняют в Минсельхозе, воплощение в жизнь программы позволит создать в регионе еще более 850 новых рабочих мест.

Цифры

39,7 миллиарда рублей было направлено в прошлом году из российского бюджета на реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В текущем году на ее реализацию в бюджете предусмотрено 40,7 миллиарда рублей