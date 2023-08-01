Музейный троллейбус с граффити в национальном стиле запустят в Чебоксарах в День города

ЧЕБОКСАРЫ, 4 августа. /ТАСС/. Чувашское транспортное управление в День города Чебоксары, который будет праздноваться 20 августа, впервые выпустит на маршрут музейный троллейбус с граффити в национальном стиле. Об этом сообщил ТАСС директор предприятия Андрей Васильев.

«Впервые у нас троллейбус разукрашен в национальном стиле. <…> Работа еще не завершена, художник дальше трудится над сюжетом. Мы троллейбус планируем выпустить на День города [Чебоксары]. То есть, помимо ретротроллейбуса „001“, уже привычного для горожан, выйдет еще такой непривычный троллейбус в национальной символике», — отметил Васильев.

Он добавил, что троллейбус включен в музейную коллекцию предприятия. «Это один из самых последних троллейбусов марки АКСМ. Мы его сохранили, оставили. <…> Я думаю, что он тоже порадует жителей и гостей столицы», — сообщил Васильев.

На предприятии пояснили, что троллейбусы марки АКСМ выпускали в Белоруссии. В настоящее время весь электрический транспорт данной серии убрали с маршрутов в Чебоксарах. В крупные праздники в городе выходит в рейс ретротроллейбус ЗиУ-5, который считается первым чебоксарским троллейбусом. Он совершил первый пробный выезд 5 ноября 1964 года.