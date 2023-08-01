В туристическую поездку по Волге отправился с семьей глава «Газпрома» Алексей Миллер

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
В память о визите Миллера в чебоксарский музей останется и это фото. Фото ВКонтакте

Побывал он и в Чебоксарах, посетив Музей истории трактора.

Для почетных гостей была организована экскурсия, где они узнали много интересного об истории тракторной техники, в которой Чувашия занимает особое место, сообщают на странице музея ВКонтакте. В память о визите Алексей Миллер приобрел толстовку с логотипом предприятия. А директор музея Альберт Сергеев в качестве памятного подарка вручил гостю масштабную модель трактора.

В ходе тура по Волге главный газовик страны остановился и в Ульяновске. Там, как сообщает ИА «Улпресса», он побывал в Доме-­музее Ленина, после экскурсии приобрел сувениры и получил в подарок книгу «Жизнь Ленина: Вопросы и ответы». Судя по всему, пишут журналисты, с Миллером, кроме супруги, были и внучки — две девочки дошкольного возраста.

Опубликовано: 2 августа 2023 г.


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