«Защитников Отечества» поддержит Чувашский госуниверситет

У Фонда помощи участникам СВО появился надежный друг

Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульянова и Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве. Вуз намерен помогать в правовом просвещении участников специальной военной операции и их семей, а также рассказывать о возможностях получения образовательных услуг.

Подписи в документе поставили ректор ЧГУ Андрей Александров и руководитель филиала госфонда в Чувашской Республике Елена Зайцева. В планах сторон — вовлекать ветеранов СВО в общественные проекты, которые будут направлены на патриотическое воспитание молодежи, сохранение истории страны. Также социальные партнеры будут поддерживать волонтерские инициативы, помогающие защитникам Отечества и их родным.

К слову, ЧГУ стал первым вузом в Поволжье, предложившим фонду свою помощь. Впрочем, университет уже участвует в мероприятиях по поддержке семей военнослужащих. Напомним, участники спецоперации и их домочадцы могут поступать в вузы страны в рамках отдельной квоты. Как рассказал ректор Андрей Александров, 29 июля 2023 года в университет на бюджетные места зачислены более 20 абитуриентов из этой категории. Подписанное же соглашение, по мнению ректора, позволит оказывать более полную адресную поддержку бойцам СВО и их близким родственникам.

Кстати, только за первые два месяца работы сотрудники регионального филиала фонда «Защитники Отечества» приняли около 780 обращений. По словам Елены Зайцевой, наиболее часто по­допечные фонда задают вопросы о мерах поддержки. Люди спрашивают, как оформить статус ветерана боевых действий, где можно пройти медицинскую реабилитацию, бесплатно получить протезы или инвалидную коляску, и так далее. Интересуются и возможностью получения образования, переобучения, так что готовность вуза поддержать фонд сейчас как нельзя кстати.