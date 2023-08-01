Число совершенных через мобильную связь и интернет преступлений выросло в РФ на 39%

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Число преступлений, совершенных с использованием сети Интернет и средств мобильной связи, выросло в этом году на 39,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, отвечая на запрос агентства.

«В январе–июне 2023 года зарегистрировано более 210,8 тыс. различных мошенничеств, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства со ссылкой на данные правовой статистики. — В структуре подобного рода хищений значительна доля (79,1%) мошенничеств, совершенных дистанционно, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (166,8 тыс.). Темп их прироста относительно первого полугодия прошлого года увеличился на 40,5%».

При этом количество мошенничеств с использованием электронных средств платежа (когда с помощью скрининга платежных карт или путем обмана мошенники получают данные банковских карт) сократился более чем на треть (до 2,9 тыс.).

Кражи и мошенничества

Как отметили в Генпрокуратуре, более половины выявленных за полугодие преступлений против собственности совершено путем кражи. Их массив уменьшился на 17,6% (до 284,1 тыс.). Число краж с банковского счета в сравнении с аналогичным периодом прошлого года осталось практически на прежнем уровне (56,2 тыс.).

Общее число зарегистрированных мошенничеств (ст. 159-159.6 УК РФ) выросло в стране за полгода почти на треть. «Их доля в структуре преступности на протяжении последних лет последовательно увеличивается и составляет 21,4%», — сообщили в Генпрокуратуре.

При этом, если раскрываемость краж составляет 48%, то раскрываемость мошенничеств — 22,8%. Так, в ЦФО за полгода раскрыто 25,8% мошенничеств, в СЗФО — 17,1%, в СКФО — 37,5%, в ЮФО — 26,5%, в Приволжском федеральном округе — 19,6%, в Уральском — 23,4%, Сибирском — 18,1%, Дальневосточном — 17,2%. В Москве за полгода раскрыто 27,6% мошенничеств, в Подмосковье — 35,9%, в Санкт-Петербурге — 13,5%. В Краснодарском крае раскрыто 22,4% мошенничеств, в Новосибирской области — 19,3%, в Свердловской — 18,5%, Красноярском крае — 17,4%, Приморском крае — 13,7%. Самые высокие показатели раскрываемости мошенничеств — в Чечне (84,3%) и Дагестане (71,6%), самые низкие — в Смоленской (8,1%) и Тверской (7,2%) областях.